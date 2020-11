Pose de la 1ère pierre du "Learning Center" de l'ISAE-SUPAERO





Au coeur du campus, le futur "Learning Center" de l'ISAE-SUPAERO, rassemblera en un même lieu bibliothèque et espaces de travail collaboratifs, showroom et espace d'accueil d'évènements. Sa mise en service accompagnera à la fois le développement des formations de l'ISAE-SUPAERO et l'évolution de leurs méthodes pédagogiques, de plus en plus tournées vers les projets, et la forte croissance de ses activités de recherche et d'innovation.

Un projet ambitieux pour répondre aux nouveaux besoins de l'ISAE-SUPAERO

Le Learning Center vise à remplacer et moderniser la bibliothèque actuelle de l'ISAE-SUPAERO et à créer à cette occasion un véritable lieu d'échange adapté aux nouvelles méthodes de travail de ses usagers. Situé au coeur du campus, entre résidences étudiantes, laboratoires et espaces d'enseignement, il sera ouvert à tous les étudiants, chercheurs et industriels partenaires de l'ISAE-SUPAERO.

Sur plus de 2 500m2 répartis sur deux niveaux, ce lieu hébergera des espaces individuels et collaboratifs, des équipements numériques de dernière génération, des espaces pour exercer sa créativité ou encore un showroom scientifique. A l'étage on retrouvera l'espace bibliothèque "high tech" et des salles de travail, tandis que le rez-de-chaussée favorisera les rencontres et la convivialité. Offrant 300 places assises et un parvis couvert idéal pour l'organisation d'événements, il bénéficiera d'un programme d'animation.

Porté par le Ministère des Armées et l'ISAE-SUPAERO, ce chantier d'une durée de 18 mois représente un investissement de 8,1 millions d'euros.

Le Learning Center, un lieu adapté à la pédagogie par projet

Les bibliothèques traditionnelles ne suffisent plus à répondre aux besoins d'espace et de flexibilité des étudiants, qui doivent pouvoir se réunir à toute heure et moduler les espaces en fonction de leur projet. Destiné à favoriser le partage des savoirs, l'idéation et l'innovation, le Learning Center rassemblera au sein d'un même lieu plusieurs ressources dont les étudiants ont besoin pour mener à bien leurs projets : un personnel aux compétences multiples, de la documentation de pointe dans les domaines aéronautique et spatial, des équipements high tech et des ressources numériques. Ce futur espace s'inscrit dans la stratégie d'innovation de l'ISAE-SUPAERO, illustrée il y a quelques semaines par l'inauguration de son InnovSpace.

Ainsi, le Learning Center représente un véritable prolongement de l'enseignement universitaire et permet aux étudiants de devenir acteurs de leur apprentissage.

