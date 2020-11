Changer les choses pour aider les personnes ayant un trouble lié à l'usage de substances pendant la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances





OTTAWA, 20 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est quand nous travaillons tous ensemble que nous pouvons changer les attitudes, le comportement et la culture. À l'occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances (SNSD) 2020, qui se tient du 22 au 28 novembre, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS) invite les Canadiens à adopter une approche positive dans leurs interactions avec des personnes qui consomment ou ont consommé des substances. Le CCDUS a d'ailleurs préparé des outils pour les y aider.



Le thème Le changement commence avec moi de cette année est le prolongement de celui de 2019, Je mets fin à la stigmatisation. En effet, cette année, le CCDUS veut amener les Canadiens à reconsidérer la façon dont ils perçoivent l'usage de substances au Canada et les personnes qui consomment ou ont consommé de la drogue.

« La réalité, c'est que les personnes qui subissent les méfaits de la consommation hésitent parfois à demander de l'aide. Elles redoutent le jugement et la stigmatisation qui existent dans notre société et nos systèmes de santé par rapport aux dépendances et à l'usage de substances. Certaines mettent donc des années avant de le faire. Notre voisin, ami, collègue ou proche a peut-être besoin d'aide. On ne se rend pas toujours compte des difficultés de l'autre, a expliqué Rita Notarandrea, première dirigeante du CCDUS. Par contre, nous pouvons ouvrir la porte. Nous pouvons apporter un changement positif ? grand ou petit ? dans notre milieu pour venir en aide aux personnes qui subissent les méfaits de la consommation. Elles se sentiront ainsi soutenues et pourront demander et obtenir les soins qu'elles nécessitent et méritent, sans jugement, et faire un pas vers le bien-être. »

Pour assurer la sécurité de tous pendant la pandémie de COVID-19, la campagne 2020 se déroulera dans les médias sociaux. Les Canadiens peuvent participer à la campagne en utilisant les mots-clics #ChangementCommenceAvecMoi et #SemaineSensibilisationDépendances. En fait, deux campagnes seront déployées pour sensibiliser les Canadiens aux dépendances et à l'usage de substances : Porter le changement et Se renseigner.

Porter le changement invite le public à prendre des mesures concrètes pour améliorer la vie des personnes qui subissent les méfaits de la consommation et, ainsi, opérer les changements d'attitudes et de comportements que nous vouloir voir dans notre société.

Chaque jour de la SNSD 2020, le CCDUS mettra en ligne un message Se renseigner sur un sujet en lien avec l'usage de substances pour fournir aux Canadiens l'information factuelle et fiable qu'ils veulent.

Participez à la campagne. Ceux qui le souhaitent peuvent se servir des messages et graphiques de médias sociaux de la SNSD 2020 pour monter leur propre campagne. Vous pouvez voir et télécharger ces ressources dès maintenant. N'hésitez pas à les utiliser pendant toute la SNSD et après. C'est par des efforts individuels et collectifs constants que nous pourrons faciliter la conversation sur l'usage de substances et la stigmatisation au Canada.

« Nous espérons que la campagne se poursuivra après la SNSD et fera partie intégrante du dialogue que nous devons tous avoir concernant les personnes qui consomment. Ce faisant, nous pourrons créer des espaces sûrs pour tous, et tous auront une meilleure chance de vivre une vie saine », a ajouté Mme Notarandrea.

