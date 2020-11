Commission scolaire Lester-B.-Pearson : deux arrestations en lien avec un stratagème de fraude





MONTRÉAL, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les enquêteurs de l'Unité permanente anticorruption ont procédé ce matin à l'arrestation de deux suspects en lien avec un stratagème de fraude mis en place à la Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP).

Caroline Mastantuono et Christina Mastantuono seront accusées de différents chefs, allant de l'abus de confiance à la fraude, la production et l'usage de faux documents. Un troisième suspect est toujours recherché. Les faits allégués se sont déroulés entre 2014 et 2016.

Alors qu'elle était directrice du département international de la CSLBP, Caroline Mastantuono, de concert avec une compagnie de recrutement contrôlée par le troisième suspect, a élaboré un stratagème de fraude, de production et d'usage de faux documents qui au final aura causé un risque de préjudice financier à la CSLBP en plus de tromper le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion dans l'attribution d'autorisations gouvernementales officielles. Christina Mastantuono, en tant qu'employée du département international de la CSLBP, a participé au stratagème.

Les deux suspectes ont été relâchées sous promesse de comparaître le 20 janvier 2021 au palais de justice de Montréal.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

Accusés Chefs d'accusation (total : 8) Caroline Mastantuono · Abus de confiance (c.cr. 122) · 2 chefs : Production de faux documents (c.cr. 366(1)a) et 367a)) · 2 chefs : Usage de faux (c.cr. 368(1)) · 2 chefs : Fraude (c.cr. 380(1)a)) Christina Mastantuono · 2 chefs : Production de faux documents (c.cr. 366(1)a) et 367a)) · 2 chefs : Usage de faux (c.cr. 368(1)) · 2 chefs : Fraude (c.cr. 380(1)a)) Suspect recherché · Abus de confiance (c.cr. 122) · 2 chefs : Production de faux documents (c.cr. 366(1)a) et 367a)) · 2 chefs : Usage de faux (c.cr. 368(1)) · 2 chefs : Fraude (c.cr. 380(1)a))

