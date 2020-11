Desktop Metal commence à expédier dans le monde entier son Shop System destiné à la fabrication impression 3D métal de moyennes séries





Desktop Metal, acteur de premier plan dans la production de masse et les solutions de fabrication additive clés en main, a annoncé aujourd'hui que le Shop Systemtm, tout premier système de projection de liant métallique conçu pour les ateliers de fabrication, est fabriqué à grande échelle et expédié à des clients aux quatre coins du monde. Des installations sont en cours en Amérique du Nord, dans les régions EMEA et APAC, et des fabricants tels que Jade Creaction LDA au Portugal, Wall Colmonoy Limited au Royaume-Uni, Alpha Precision Group aux États-Unis, E.A.C. en France et le Hong Kong Productivity Council (HKPC) à Hong Kong exploitent la technologie de projection de liant de haute qualité pour produire des pièces métalliques en grande quantité et à un coût unitaire que les anciens procédés de fabrication additive ne permettent pas d'atteindre.

Révélé pour la première fois en novembre dernier lors de la conférence commerciale Formnext 2019 à Francfort, en Allemagne, le Shop System est conçu pour permettre la fabrication additive métallique dans les ateliers de fabrication et à façon grâce à une solution clé en main financièrement abordable qui permet d'obtenir des pièces présentant un état de surface exceptionnel avec une richesse des détails à des vitesses jusqu'à 10 fois supérieures à celles des technologies traditionnelles de fabrication additive par fusion en lit de poudre. Avec le Shop System, les utilisateurs peuvent désormais imprimer des pièces métalliques destinées à une utilisation finale dans tout un éventail de secteurs allant de l'automobile au pétrole et au gaz, en passant par les produits de consommation et l'électronique.

« Le Shop System offre les solutions de production en moyenne série les plus rentables et les plus performantes du secteur. Son moteur d'impression à grande vitesse et à un seul passage introduit la projection de liant de haute qualité sur le marché entièrement nouveau des ateliers de fabrication, des fonderies de moulage et des fournisseurs de composants en poudre métallique », a déclaré Ric Fulop, PDG et co-fondateur de Desktop Metal. « Désormais, grâce au Shop System, les ingénieurs et les opérateurs d'usine peuvent éliminer bon nombre des contraintes imposées auparavant par les méthodes de fabrication traditionnelles, comme l'usinage CNC, et réaliser une production par lots de pièces complexes à un prix abordable et de manière fiable et flexible. »

De nombreux précurseurs de cette technologie concrétisent déjà le potentiel de développement de leurs activités manufacturières.

Jade Creaction LDA est une entreprise européenne de premier plan spécialisée dans la maroquinerie, la bijouterie et l'horlogerie de luxe pour le compte de plusieurs marques de luxe françaises, italiennes et américaines. « Nos clients dans le domaine de la mode de luxe sont des marques internationales renommées dans le secteur, et le Shop System nous permettra de répondre rapidement à leurs besoins avec des solutions de production plus rapides », a déclaré Christophe Pereira, PDG de Jade. « L'impression 3D nous permet de nous affranchir des outils de fabrication à plusieurs étapes, combinée à l'innovation technologique qui donne aux stylistes de nos clients un pouvoir créatif illimité. »

L'AFPMA de l'Ain est le centre de formation de l'UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie de France) dans le département de l'Ain. Sa mission consiste à fournir des compétences répondant aux besoins des entreprises industrielles du département de l'Ain, par la formation initiale et continue. « L'AFPMA a investi dans les technologies de fabrication additive métallique de Desktop Metal en vue de proposer la meilleure formation technique pour la fabrication additive », a déclaré Patrice Mayoral, directeur général de l'AFPMA. « Le Shop System et le Studio System sont deux machines complémentaires qui nous permettront de former les opérateurs et de réaliser des prototypes pour montrer aux stagiaires, grâce à des applications réelles, les possibilités de chaque machine et technologie pour comprendre l'impact des paramètres de conception et de traitement sur la chaîne de valeur internationale. Figurer parmi les premiers utilisateurs nous permet de participer à des groupes de travail européens et français afin de qualifier et de certifier la fabrication additive et de valider les processus de formation pour qu'ils soient en adéquation avec les besoins de l'industrie. »

E.A.C., basée en France, a entamé son développement en 2002 en s'intéressant aux marchés du maillot de bain et de la lingerie. La société se concentre désormais davantage sur les marchés du luxe tels que le cuir, les cosmétiques, l'emballage, les vins et spiritueux et la joaillerie, attirant une clientèle mondiale. « En rendant possible la production en masse de géométries extraordinairement complexes, le procédé de projection de liants métalliques est sur le point de transformer le secteur des produits de luxe », a déclaré Patrick Chouvet, directeur d'E.A.C. « En tant que pionnier de l'utilisation de la fabrication additive dans les produits de luxe pour certaines des marques les plus emblématiques et les plus prestigieuses au monde, E.A.C. a exploré la technologie de projection de liants métalliques au cours des quatre dernières années. Après avoir effectué une étude et une évaluation approfondies du paysage concurrentiel, nous avons choisi le Shop System de Desktop Metal pour sa qualité d'impression, son rendement et son prix inégalés. »

Cosmind, basée en Italie, est une société technologiquement avancée dont l'expérience et le savoir-faire touchent aux domaines de l'usinage des tôles, de la charpenterie métallique, du traitement mécanique de haute précision, de l'emboutissage et de l'assemblage des tôles. « Cosmind s'est spécialisée dans les innovations technologiques. Depuis des années, nous introduisons régulièrement les dernières technologies de production », a déclaré Carmine Donisi, PDG de Cosmind. « Nous croyons fermement que la technologie d'impression 3D par projection de liant constitue une évolution naturelle du secteur manufacturier. Avec Desktop Metal, nous avons trouvé toutes les caractéristiques de qualité et d'innovation qui nous permettront, à n'en pas douter, de diversifier notre production. »

Le centre de recherche technique VTT, basé en Finlande, est une organisation avant-gardiste de recherche, de développement et d'innovation qui favorise une croissance durable et s'attaque aux plus grands défis mondiaux de notre époque, les transformant en opportunités de croissance pour les entreprises. « Nous sommes ravis de travailler avec cette nouvelle technologie de projection de liants métalliques, qui est passée du laboratoire à la production », a déclaré Pasi Puukko, responsable de l'équipe de recherche, Fabrication avancée chez VTT. « Nous nous concentrerons d'abord sur les applications bénéficiant de cette technologie mais, pour le plus long terme, nous recherchons aussi de nouvelles solutions matérielles, élargissant la gamme des matériaux de fabrication additive métallique et donc répondant mieux aux besoins de nos clients. »

Le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques, est le leader français dans les domaines de l'innovation et de la R&D en ingénierie mécanique, et l'un des leaders français dans le développement de la fabrication additive métallique. « L'impression 3D permet au CETIM de concevoir des pièces avec de nouvelles propriétés et fonctionnalités permettant notamment d'améliorer le comportement thermique, l'allégement, la personnalisation, les performances électriques ou l'optimisation de la tribologie », a déclaré Pierre Chalandon, directeur des opérations pour les matériaux, les procédés et l'industrialisation au CETIM. « La technologie de projection de liants métalliques ouvre de nouvelles opportunités : pas de processus d'outillage, augmentation des capacités de production, diminution du coût global et possibilité d'utiliser de nouveaux matériaux. Les technologies de Desktop Metal, dont le nouveau Shop System, complètent notre parc de machines de fabrication additive. Nous avons choisi d'être l'un des premiers à adopter le Shop System, car nous sommes convaincus que la projection de liants métalliques peut désormais réduire le coût global, augmenter la cadence de production, améliorer la qualité, la définition et la précision, développer de nouveaux matériaux et simuler le processus, en particulier le frittage, pour contrôler la capacité et la qualité. »

Proposer la projection de liants de haute qualité sur le marché des ateliers fabrication

Le Shop System permet de produire de manière fiable des lots en série de pièces métalliques complexes destinées à l'utilisation finale, avec une fraction du temps et du coût de la fabrication conventionnelle et des technologies de fabrication additive à prix comparable. Caractérisé par la plus haute résolution et le moteur d'impression le plus avancé sur le marché de l'impression par projection de liants, le Shop System se présente comme une solution complète de bout en bout qui comprend une imprimante à projection de liants à passage unique, un four de séchage pour durcir les pièces vertes avant le dépoudrage, une station poudre pour le dépoudrage des pièces avec recyclage de la poudre intégré, le four de Desktop Metal conçu pour un frittage accessible et de qualité industrielle, ainsi que des accessoires de manutention de la poudre et un flux de travail intégrés. Cette solution clé en main s'intègre parfaitement aux opérations existantes de l'atelier.

Parmi les principaux avantages du Shop System, on peut citer :

Facilité d'utilisation et de fonctionnement. Conçu pour les ateliers de fabrication modernes, le Shop System produit, sur simple pression d'un bouton, des pièces avec un excellent état de surface et une excellente résolution grâce à son interface logicielle facile à utiliser. Il comprend des poudres spéciales et des paramètres de traitement optimisés pour être utilisés avec le système afin de fournir une qualité exceptionnelle et d'assurer la répétabilité.

Conçu pour les ateliers de fabrication modernes, le Shop System produit, sur simple pression d'un bouton, des pièces avec un excellent état de surface et une excellente résolution grâce à son interface logicielle facile à utiliser. Il comprend des poudres spéciales et des paramètres de traitement optimisés pour être utilisés avec le système afin de fournir une qualité exceptionnelle et d'assurer la répétabilité. Productivité élevée. Doté d'un chariot d'impression à haute vitesse et à un seul passage, le Shop System produit des pièces métalliques complexes de haute qualité à une vitesse jusqu'à 10 fois supérieure et pour un coût inférieur aux technologies de fabrication additive par fusion en lit de poudre existantes, ce qui permet d'augmenter la production existante des clients jusqu'à atteindre des centaines de pièces métalliques destinées à une utilisation finale par jour. Avec des débits jusqu'à 800 cm3/heure et une épaisseur de couche de 75 microns, il est possible de produire des lots de dizaines ou de centaines de pièces complexes imprimées en seulement cinq heures.

Doté d'un chariot d'impression à haute vitesse et à un seul passage, le Shop System produit des pièces métalliques complexes de haute qualité à une vitesse jusqu'à 10 fois supérieure et pour un coût inférieur aux technologies de fabrication additive par fusion en lit de poudre existantes, ce qui permet d'augmenter la production existante des clients jusqu'à atteindre des centaines de pièces métalliques destinées à une utilisation finale par jour. Avec des débits jusqu'à 800 cm3/heure et une épaisseur de couche de 75 microns, il est possible de produire des lots de dizaines ou de centaines de pièces complexes imprimées en seulement cinq heures. Qualité d'impression optimale. Les clients peuvent imprimer des pièces denses et complexes avec des caractéristiques incroyablement fines et des finitions de surface aussi réduites que quatre microns de rugosité moyenne (Ra) en sortie de four grâce à la tête d'impression haute résolution du Shop System - rendues possibles par des gouttelettes de taille aussi petite que 1,2 pL, avec un multiplexage de gouttelettes jusqu'à 6 pL.

Les clients peuvent imprimer des pièces denses et complexes avec des caractéristiques incroyablement fines et des finitions de surface aussi réduites que quatre microns de rugosité moyenne (Ra) en sortie de four grâce à la tête d'impression haute résolution du Shop System - rendues possibles par des gouttelettes de taille aussi petite que 1,2 pL, avec un multiplexage de gouttelettes jusqu'à 6 pL. Une richesse des détails et des finitions de surface exceptionnelles. Grâce à une tête d'impression sophistiquée à passage unique de 1600 DPI en natif, le Shop System offre une résolution 400 % plus élevée que les anciens systèmes à projection de liants. La qualité d'impression fiable est assurée par la redondance des buses de la tête d'impression (5x), soit une redondance 25 % supérieure à celle des systèmes à projection de liant comparables.

La technologie de projection de liants ouvre la voie à la Fabrication additive 2.0

En tant que solution pour la production de pièces de moyenne série par le biais de la fabrication additive, le Shop System est un élément essentiel de la révolution de la Fabrication additive 2.0 qui est en train de remodeler l'avenir de la fabrication. Comme l'émergence de la Fabrication additive 2.0 permet un débit, une répétabilité et des coûts de pièces pouvant concurrencer les procédés de fabrication conventionnels, le secteur de la fabrication additive devrait passer de 12 milliards de dollars en 2019 à une valeur estimée à 146 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie1.

« Parmi les avantages longtemps prônés pour l'impression 3D - personnalisation de masse, géométries complexes, allègement, consolidation des assemblages, fabrication sans outils, inventaires numériques, et bien d'autres encore -, nombreux sont ceux qui sont regroupés dans la Fabrication additive 2.0 », a déclaré M. Fulop. « Globalement, cet ensemble d'avantages représente une nouvelle approche de la façon dont les pièces métalliques sont conçues, prototypées et maintenant, avec le Shop System, fabriquées. »

Disponibilité du Shop System

Avec des configurations de bac de production variables (4 L, 8 L, 12 L et 16 L), le Shop System est conçu pour adapter le débit aux besoins de chaque atelier. En plus de la solution matérielle de bout en bout du Shop System, les clients pourront accéder au logiciel de préparation de la construction Fabricate MFGtm de Desktop Metal, ainsi qu'à la toute nouvelle application Live Sintertm de la société, un logiciel de simulation du processus de frittage qui corrige le retrait et la distorsion des pièces imprimées en 3D par projection de liant pendant le frittage, minimisant ainsi les essais et erreurs du processus tout en améliorant la précision. Pour plus d'informations sur le Shop System, visitez le site https://www.desktopmetal.com/products/shop.

À propos de Desktop Metal

Basée à Burlington, dans l'État américain du Massachusetts, la société Desktop Metal, Inc. accélère la transformation de la fabrication avec des solutions d'impression 3D de bout en bout. Fondée en 2015 par des chefs de file de la fabrication avancée, de la métallurgie et de la robotique, la société résout les problèmes en suspens liés à la vitesse, au coût et à la qualité pour faire de l'impression 3D un outil essentiel pour les ingénieurs et les fabricants à travers le monde. Desktop Metal a été sélectionnée comme l'un des 30 pionniers technologiques les plus prometteurs au monde par le Forum Economique Mondial ; elle figure sur la liste des 50 sociétés les plus intelligentes établie par le magazine MIT Technology Review ; et elle est reconnue parmi les plus importantes innovations en ingénierie dans le "Best of What's New" du magazine Popular Science. Pour plus d'informations, visitez www.desktopmetal.com?.

(1) Basé sur le Wohlers Report 2020 de Wohlers Associates

