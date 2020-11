Déclaration de la Ministre Jordan sur la Journée mondiale des pêches





OTTAWA, ON, le 20 nov. 2020 /CNW/ - Les femmes et les hommes des pêches du Canada sont l'épine dorsale de nos communautés côtières, rurales, et autochtones. Ils nourrissent des millions de foyers dans tout le pays et dans le monde entier. En 2019, le Canada a exporté pour 7,4 milliards de dollars de produits de la mer.

À l'occasion de la Journée mondiale des pêches, nous célébrons les femmes et les hommes qui travaillent dur dans le secteur de la pêche au Canada. Les pêcheurs autochtones et non autochtones, qui emploient leurs membres d'équipage directement de leur communauté, ou qui travaillent avec leurs parents au sein de l'entreprise familiale.

La crise sanitaire de la Covid-19 nous a révélé la résilience et le dévouement des pêcheurs canadiens. Tout au long de la pandémie, des milliers de personnes ont continué à pêcher, ce qui a permis à notre économie de rester forte, et aux congélateurs des épiceries d'être approvisionnés. Ils ont pris des précautions méticuleuses pour assurer la sécurité des uns et des autres, et celle de leurs communautés.

Pour garantir que ces femmes et ces hommes aient le soutien dont ils ont besoin en cette période difficile, nous avons créé le programme de la Subvention et de la Prestation aux pêcheurs. Ce programme a été conçu pour répondre à la structure salariale et saisonnière unique du secteur. Il a aidé les pêcheurs à maintenir les membres d'équipage sur la liste de paie et à couvrir leurs dépenses opérationnelles. Il leur a permis de continuer à pêcher sans se soucier de l'évolution du marché ou des frais encourus pour se doter en équipement de protection individuelle. Plus de 18 000 pêcheurs, dans chaque province et territoire, ont reçu plus de 126 millions de dollars de soutien financier dans le cadre du programme.

Ces investissements ne se limitent pas à aider les pêcheurs à braver cette pandémie. Nous investissons dans ce secteur en vue d'assurer qu'il soit en bonne position pour se rétablir et croître après la pandémie. Cette année, les Canadiens ont acheté davantage de fruits de mer canadiens, prêtant ainsi main forte à leurs voisins. En même temps, des investissements tels que le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, et le Fonds canadien d'initiatives en matière de poissons et de fruits de mer ont aidé notre secteur des produits de la mer à s'adapter à l'évolution des habitudes de consommation.

La Journée mondiale des pêches nous rappelle l'importance de ce secteur pour le Canada. Les pêcheurs indépendants, à la fois autochtones et non autochtones, garnissent nos tables de nourriture, créent des emplois bien rémunérés, et génèrent des milliards pour notre économie nationale. Alors que le Canada cherche les moyens de reconstruire en mieux, nos pêcheries nous ont montré un véritable exemple de résilience et de persévérance.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 20 novembre 2020 à 11:00 et diffusé par :