La SCHL et la VCIB collaborent pour créer des logements abordables

OTTAWA, ON, le 20 nov. 2020 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Vancity Community Investment Bank (VCIB), une filiale de la Vancity Credit Union (Vancity), ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente novatrice visant à explorer des solutions de logement abordable partout au Canada. Dans le cadre de cette entente, la VCIB engagera jusqu'à 100 millions de dollars pour financer des initiatives en matière de logement abordable d'ici septembre 2021.

Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Cette collaboration entre la SCHL et la VCIB permettra de créer davantage de logements abordables. Les projets seront financés par la VCIB et bénéficieront du soutien organisationnel, de l'expertise et du réseau de programmes et de proposants de la SCHL.

Cette initiative soutient l'objectif de la SCHL, à savoir que d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Elle cadre également avec l'objectif que s'est donné le gouvernement du Canada, dans la Stratégie nationale sur le logement, de réunir les secteurs public, privé et sans but lucratif pour renouveler son engagement dans le logement abordable.

En plus de faire progresser les possibilités de créer des logements abordables, l'entente fournit un cadre permettant à la SCHL et à la VCIB de travailler à l'amélioration de l'accès au capital dans les collectivités mal desservies. Elle vise également à soutenir la diversité et l'inclusion dans le secteur du logement.

« La crise du logement au Canada peut être réglée, mais pour ce faire, le secteur public et le secteur privé doivent s'unir pour trouver des solutions novatrices et durables. La VCIB est ravie de conclure cette entente inédite avec la SCHL, qui accordera la priorité aux solutions de logement abordable partout au Canada pour aider à faire face à cette crise et à répondre aux besoins de tous les Canadiens. » - Jay-Ann Gilfoy, chef de la direction, VCIB

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Je suis heureux de voir ce type de collaboration entre les secteurs public et privé. Cette initiative permettra de créer des logements abordables et de favoriser la création de collectivités diversifiées, équitables et résilientes. C'est en travaillant ensemble que nous réussirons à répondre aux besoins partout au pays. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« C'est la première fois que la SCHL s'associe à une institution financière qui s'engage à investir une telle somme uniquement dans le logement abordable. Nous avons l'intention de conclure d'autres ententes de cette nature. Nous espérons que de nombreuses autres banques et institutions financières suivront cet exemple. » Evan Siddall, président et premier dirigeant de la SCHL

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier en venant en aide aux Canadiens dans le besoin et en fournissant des résultats de recherches et des conseils à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Établie en Ontario, la VCIB est une banque à charte fédérale de l'annexe. Première banque axée sur les valeurs au Canada, la VCIB s'associe exclusivement à des organisations qui favorisent les changements sociaux, économiques et environnementaux. Son principal objectif est de consentir des prêts pour les projets immobiliers à vocation sociale et de répondre aux besoins des organismes sans but lucratif, des fondations et des entreprises sociales. Pour en savoir plus, visitez vcib.ca, écrivez-nous sur Tweeter à @BankVancity et suivez-nous sur Facebook.com/BankVancity.

