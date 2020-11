Le produit de soins menstruels Tampliner de la société Callaly, certifiée B-corp, entre dans le classement des 100 meilleures inventions de 2020 du magazine Time





Le Tampliner, l'innovation pour les soins menstruels créée par la société Callaly, certifiée B-corp et basée au Royaume-Uni, a été reconnu parmi les 100 meilleures inventions de 2020 du magazine Time ? son classement annuel des 100 meilleures inventions qui rendent le monde meilleur, plus intelligent et même un peu plus amusant. Callaly est l'une des seulement huit entreprises britanniques à figurer au classement de cette année.

Callaly a entrepris d'améliorer le secteur des soins menstruels, au chiffre d'affaires de 34 milliards de dollars, avec le lancement du Tampliner, un tout nouveau produit de soins menstruels qui constitue la première amélioration de la conception des tampons en 90 ans. Il s'agit d'un produit périodique 2-en-1 qui combine un tampon en coton biologique avec un mini protège-slip doux pour une protection supplémentaire contre les fuites, reliés par un ?applicateur virtuel'.

Conçu et fabriqué au Royaume-Uni et lancé en février 2020, le Tampliner a été inventé par le Dr Alex Hooi, un professeur en gynécologie britannique et membre du Collège Royal des obstétriciens et gynécologues, et développé par la technicienne de l'habillement Ewa Radziwon, qui a été formée au London College of Fashion.

De fabrication anglaise, le produit est protégé par quatre familles de brevets déposés couvrant 80 % du marché mondial. Il est dorénavant exporté à travers l'Europe, en Suède, aux Pays-Bas et en Irlande, et a obtenu des résultats positifs suite à des essais menés en Chine.

Callaly, qui a levé 13,2 millions GBP via des investissements privés et un financement gouvernemental, bénéficie du soutien d'Innovate UK, ayant reçu cinq tranches pour un montant total de 3,9 millions GBP en vue d'appuyer le développement et la fabrication du Tampliner. L'entreprise emploie 20 personnes à son siège social de Londres.

Thang Vo-Ta, fondateur et PDG de Callaly, a déclaré : « Toute notre équipe est honorée que le Tampliner ait été reconnu par la magazine TIME comme une invention novatrice. Le secteur des soins menstruels délaisse les personnes depuis des décennies. Le fait que ce domaine attire peu ou pas de R&D signifie que les personnes qui ont leurs règles compromettent leur santé et leur confort, sans autre choix que de supporter l'insatisfaction qu'elles ressentent. Avec notre invention 2-en-1, nous avons décidé de résoudre ces problèmes sous tous les angles et d'améliorer véritablement la vie de ces personnes. Le Tampliner ouvre la voie à d'autres produits innovants pour améliorer radicalement le vécu des personnes pendant leurs règles dans le monde entier. »

Le Dr Ian Campbell, président exécutif par intérim d'Innovate UK, a affirmé : « Innovate UK a soutenu avec fierté le parcours de Callaly au fil des ans, de l'innovation à la fabrication et maintenant à l'expansion mondiale. Cette distinction du magazine TIME reconnait l'énorme potentiel d'entreprises britanniques s'appuyant sur la R&D, comme Callaly, pour rendre le monde meilleur. »

Des images du Tampliner sont consultables ici.

La liste complète peut être consultée sur : www.time.com/best-inventions-2020

Vous pouvez voir la couverture internationale de TIME présentant les 100 meilleures inventions de 2020 sur : bit.ly/3lJM8ss

FIN

À propos de Callaly :

Basée au Royaume-Uni, Callaly est une société à but lucratif certifiée B Corp qui s'est engagée à utiliser les affaires en tant que force oeuvrant pour le bien. Il existe plus de 3 500 sociétés certifiées B Corp dans le monde, parmi lesquelles Danone N. America et Ben & Jerry d'Unilever. Chaque décision prise par Callaly, aussi minime soit-elle, est prise en tenant compte de son impact au niveau global. Callaly fait don d'au moins 1 % de son chiffre d'affaires à des oeuvres caritatives soutenant les femmes et les enfants.

Callaly propose toute une gamme de produits de soins menstruels de grande qualité gérés via son système de gestion de la qualité basé sur la norme ISO9001, qui inclut divers produits primés ? Tampliner, protège-slips, serviettes pour la journée, serviettes pour la nuit et tampons ?, tous avec un choix de pouvoirs absorbants. Tous les produits sont fabriqués avec 100 % de coton biologique et sont exempts de dioxines, de parfums et de pesticides. Les produits respectueux de l'environnement sont tous conditionnés dans des emballages écologiques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

