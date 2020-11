Les Rapports d'Historique de Véhicule de CARFAX Canada bénéficient d'une mise à niveau majeure





CARFAX Canada a lancé aujourd'hui la conception actualisée très attendue de ses Rapports d'Historique de Véhicule (RHV). Le nouveau design moderne permet aux Canadiens de mieux comprendre le passé d'une voiture et de consulter les informations nécessaires pour prendre de meilleures décisions concernant l'achat et la vente de véhicules usagés. Les RHV sont une ressource importante utilisée par les Canadiens et les concessionnaires à travers le pays avec plus de 21 millions de rapports vendus.

Offrant le RHV #1 au pays, CARFAX Canada fournit des informations essentielles sur les véhicules qui ont une incidence sur la valeur d'une voiture, y compris son état, son historique de sécurité et d'entretien. Les avantages du nouveau design comprennent:

Une section résumé située en haut du rapport exposant les renseignements clés recherchés par les Canadiens. Cela facilite la recherche rapide des données essentielles, y compris le nombre de dossiers d'accidents/dommages, les rappels de sécurité non réglés, l'historique des dossiers d'entretien et s'il y a des sommes dues sur le véhicule (droits de rétention).

Une présentation visuelle plus intuitive présentant les informations dans un format compréhensible pour aider à évaluer l'historique du véhicule en quelques secondes. Des icônes et des couleurs sont utilisées pour attirer l'attention sur des informations importantes, ce qui facilite l'évaluation de l'historique du véhicule en un coup d'oeil.

Des info-bulles offrant des informations utiles dans chaque section, apportant une meilleure compréhension de concepts parfois complexes tels que les droits de rétention, l'historique des immatriculations et le statut de vol. De plus, les liens vers un glossaire et une FAQ sont plus facilement accessibles pour des explications supplémentaires.

Un format adaptatif permettant une visualisation simple sur l'ensemble des plateformes, y compris les ordinateurs portatifs, les tablettes, les appareils mobiles ou lorsqu'ils sont imprimés.

"Nous sommes fiers de dévoiler les nouveaux rapports d'historique de véhicule, car ce sont eux qui nous ont fait connaître et pour lesquels les Canadiens nous font confiance", déclare Mark Rousseau, Président et Directeur Général de CARFAX Canada. "Le rapport mis à jour est le résultat de notre écoute envers nos clients - chaque élément a été redéfini en pensant à eux. En découvrant le nouveau rapport, nos clients nous ont dit que le nouveau design était purifié, moderne et convivial. Cela nous permet de donner à des millions de Canadiens les informations dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions et aider des milliers de concessionnaires à acheter et à vendre des voitures usagées."

Apprenez-en davantage sur les Rapports d'Historique de Véhicule de CARFAX Canada et consultez un exemple de rapport à: carfax.ca/fr-ca/sample-report

À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada, une unité de IHS Markit (NYSE : INFO), est la source d'information par excellence du secteur de l'automobile au Canada fournissant des renseignements sur l'historique des véhicules, leur estimation et leur évaluation. Puisant dans des milliards de données enregistrées par des milliers de sources, ses produits permettent aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules usagés de prendre des décisions éclairées. CARFAX Canada est engagée envers la transparence et est réputée pour fournir l'historique des véhicules et les informations sur l'évaluation aux concessionnaires, aux fabricants de véhicules, aux consommateurs, aux encans majeurs, aux gouvernements, aux fournisseurs d'assurance et aux services de police. www.carfax.ca

