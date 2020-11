Topcon annonce le lancement européen de Chronos





Topcon Healthcare, l'un des principaux fournisseurs de dispositifs médicaux et de solutions logicielles pour la communauté mondiale des soins oculaires, a annoncé aujourd'hui le lancement européen du système révolutionnaire de réfraction binoculaire automatisée Chronos, doté du logiciel de réfraction guidée SightPilot®.

Topcon Chronos est une solution de réfraction numérique exhaustive qui combine l'autoréfraction, la kératométrie et la réfraction subjective dans un seul appareil. Le système entièrement automatisé, qui comprend le logiciel de réfraction guidée SightPilot®, simplifie l'examen et facilite la délégation. En outre, Chronos réduit le nombre de voies de réfraction conventionnelles et de réfractomètres supplémentaires nécessaires.

« En termes simples, Topcon Chronos réinvente la réfraction », déclare M. John Trefethen, vice-président mondial du marketing et de la conception de produits pour Topcon Healthcare. « Ce système tout-en-un révolutionnaire économise du temps et de l'espace et permet aux professionnels de la vue de déléguer le processus de réfraction et de développer leur clientèle. Topcon Chronos est le point culminant de l'engagement de Topcon à développer des dispositifs médicaux multimodaux et des plates-formes logicielles hautement avancés, qui permettent aux professionnels de la vue d'aujourd'hui de pratiquer leur métier de manière plus intelligente, plus sûre et plus efficace que jamais. Cette technologie change les règles du jeu pour toujours et nous sommes très satisfaits de la mener à bien ».

Pour de plus amples informations sur le système de réfraction automatisée de Chronos ou pour demander une démonstration, veuillez consulter le site https://topconhealthcare.com/products/chronos/

À propos de Topcon Healthcare

Topcon Healthcare voit la santé oculaire différemment. Notre vision est d'équiper les prestataires de technologies intelligentes et efficaces pour améliorer les soins thérapeutiques. Dans la foulée de la constante évolution du secteur des soins de santé, nous proposons les dernières solutions intégrées, notamment l'imagerie multimodale avancée, la gestion des données indépendamment du fournisseur, la distance de sécurité et la technologie révolutionnaire du diagnostic à distance.

Entreprise à vocation mondiale, Topcon se concentre sur la mise au point de solutions aidant à résoudre les défis sociétaux dans les mégadomaines de la santé, de l'agriculture et des infrastructures. Concernant les soins de santé, les défis à relever comprennent notamment l'augmentation des maladies oculaires et des coûts médicaux, l'accès aux soins de santé et la pénurie de médecins. En investissant dans des innovations axées sur la valeur, Topcon oeuvre pour permettre aux gens de bénéficier d'une bonne santé et d'une qualité de vie élevée.

