Le test RT-PCR de détection du SARS-CoV-2 de PerkinElmer obtient la certification CE pour la combinaison d'échantillons de salive, dans le cadre du dépistage des personnes symptomatiques et asymptomatiques





PerkinElmer, Inc. a annoncé aujourd'hui que son test RT-PRC de détection en temps réel du SARS-CoV-2 PerkinElmer® a obtenu la certification CE-IVD pour l'utilisation de la salive comme type de prélèvement et la possibilité de sélectionner jusqu'à cinq spécimens, collectés auprès de personnes potentiellement atteintes de la COVID-19 ou asymptomatiques.

Le test de détection du SARS-CoV-2 basé sur la salive est moins invasif, réduit le risque d'exposition aux professionnels de la santé chargés de la collecte, ainsi que le besoin de remplacer fréquemment l'équipement de protection individuel.

Les laboratoires des pays acceptant la certification CE ont désormais la possibilité d'accepter les prélèvements de salive et de combiner les échantillons à l'aide du test RT-PCR de détection en temps réel du SARS-CoV-2 de PerkinElmer. La combinaison d'échantillons via des prélèvements de salive constitue une avancée cruciale rendue possible par les systèmes de chimie et de fabrication rigoureux de PerkinElmer. Le test RT-PCR de détection en temps réel du SARS-CoV-2 de PerkinElmer est basé sur le test de détection le plus sensible, qui présente le plus faible seuil de détection du marché, d'après les données comparatives du panel de référence de la FDA .

Ce test a initialement obtenu la certification CE au printemps 2020.

« Pour trouver le juste équilibre entre la poursuite de l'activité économique internationale et la garantie de pratiques sécurisées, les gouvernements et organisations privées s'efforcent d'accroître la fréquence des tests de dépistage de la COVID-19, » a déclaré Masoud Toloue, Ph. D., vice-président directeur général du Diagnostic, chez PerkinElmer. « Nous prévoyons que notre solution de prélèvement de salive et de dépistage des personnes asymptomatiques, récemment lancée, joue un rôle majeur dans cet effort, » a-t-il ajouté.

PerkinElmer continue d'oeuvrer en première ligne dans le but d'améliorer le dépistage de la COVID-19. Les offres complètes de la société dans le domaine du SARS-CoV-2 couvrent l'extraction d'ARN à débit élevé , le test RT-PCR , l'automatisation, ELISA, la chimiluminescence, la fluorescence en temps résolu et les tests sérologiques de flux latéral (LFA).

À propos de PerkinElmer

PerkinElmer permet aux scientifiques, aux chercheurs et aux médecins de relever les défis les plus complexes dans les sciences et les soins de santé. Avec pour mission d'innover pour un monde en meilleure santé, nous apportons des solutions uniques destinées aux marchés des diagnostics, des sciences du vivant, alimentaires et appliqués. Nous mettons en place des partenariats stratégiques avec des clients pour fournir plus rapidement des informations plus précises étayées par une connaissance du marché et une expertise technique approfondies. Notre équipe dédiée, qui compte environ 13 000 employés à travers le monde entier est passionnée à travailler pour créer des familles en meilleure santé, à améliorer la qualité de vie et soutenir le bien-être et la longévité des personnes partout dans le monde. La Société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 2,9 milliards de dollars en 2019, a une clientèle couvrant plus de 190 pays, et figure à l'indice S&P 500. Pour plus de renseignements, veuillez composer le 1-877-PKI-NYSE, ou visitez le site www.perkinelmer.com

