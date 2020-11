Programme d'appui à la francophonie canadienne - 17 projets de partenariat soutenus pour faire rayonner la francophonie canadienne





QUÉBEC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, est heureuse d'annoncer un soutien financier de 233 805 $ pour un total de 17 initiatives, par l'entremise du Programme d'appui à la francophonie canadienne (PAFC). Ces initiatives sont réalisées par des organismes du Québec, en partenariat avec des organismes francophones et francophiles d'ailleurs au Canada. Elles touchent divers secteurs, tels que l'éducation, le développement économique, la santé, la petite enfance, la jeunesse, l'immigration, la justice, la culture, les communications, la condition féminine, la diversité et l'inclusion, les aînés ainsi que l'environnement.

Cet appui provient du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, à la suite d'un deuxième appel à projets qui s'est déroulé du 4 août au 16 septembre 2020. Considérant les défis exceptionnels liés à la pandémie, pour répondre aux besoins exprimés par les communautés francophones et acadiennes, tous les secteurs ont été admis à cet appel à projets.

Parmi les 17 projets retenus, qui sont adaptés aux conditions sanitaires, mentionnons celui de l'Université Laurentienne, en Ontario, en partenariat avec l'ACFAS, qui s'intitule Experts virtuels de l'Université Laurentienne. Par cette initiative, les deux organismes entendent faire profiter de leur expertise plusieurs cégeps québécois. Une aide de 20 000 $ a été accordée à ce projet.

Un autre projet retenu se déroulera en Colombie-Britannique, sous l'égide de Réseau-Femmes Colombie-Britannique. Il vise l'organisation d'activités de soutien, en français, destinées aux milliers de femmes qui sont des proches aidantes dans cette province. Une somme de 7 730 $ a été versée par l'entremise du PAFC en soutien à la réalisation de cette initiative.

Du côté du Nouveau-Brunswick, grâce au leadership de GRIS-Acadie, en collaboration avec GRIS-Montréal, une aide financière de 9 640 $ a été réservée à un projet qui conduira à l'organisation d'ateliers de démystification sur l'orientation sexuelle et l'identité des genres.

Ces 17 projets s'ajoutent aux initiatives déjà soutenues en cours d'année, dont la liste peut être consultée en ligne sur le site du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

Un prochain appel à projets prévu au cours des premiers mois de 2021

Ainsi, les organismes de la francophonie canadienne, incluant du Québec, qui désirent déposer une demande de subvention conjointe pour la mise sur pied d'initiatives visant à rapprocher les communautés francophones et le Québec seront invités à le faire au début de l'année 2021. En cette période difficile, la solidarité entre les francophones de partout au Canada est cruciale, et le gouvernement du Québec est fier de pouvoir y contribuer par le soutien offert aux organismes pour la réalisation de projets en commun.

À propos du PAFC

Le PAFC a pour but de soutenir financièrement la concrétisation de partenariats qui visent à rapprocher les Québécoises et Québécois et les communautés francophones à travers le Canada et qui répondent aux priorités définies par la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne.

Citation :

« Je remercie les organisations qui ont répondu à ce deuxième appel. Leur enthousiasme témoigne de leur vitalité, de leur dynamisme et surtout de leur volonté de faire vivre le français partout au Canada. Il démontre que, plus que jamais, vivre ensemble en français est l'une des solutions qui nous permettra de sortir de la crise actuelle. En cette période difficile, il est réconfortant de pouvoir se tourner vers des personnes engagées, dans toute la francophonie canadienne et au Québec, qui ont à coeur de contribuer au mieux-être de leurs communautés. C'est pourquoi nous voulons organiser, en juin 2021, le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, qui serait suivi de la présentation de la prochaine politique du Québec en matière de francophonie canadienne. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Pour en savoir plus sur l'appel à projets ou pour déposer une demande :

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/index.asp

Annexe - Liste des projets retenus lors du deuxième appel de projets

Lieu Titre du projet Montant Nouveau-Brunswick GRIS Acadie - extension de la mission du GRIS

Montréal en Acadie 9 640 $ Colombie-Britannique Programme numérique Prima danse 12 000 $ Ontario Festival Objectif cinéma 2020 6 960 $ Alberta Educ@TIC 3.0 - volet Canada francophone 20 000 $ Colombie-Britannique Lettres entre générations 8 090 $ Manitoba Développement de connaissances en médiation

artistique 20 000 S Colombie-Britannique Tête-à-tête : jeu de société franco-colombien 20 000 $ Colombie-Britannique La francophonie par les arts 20 000 $ Nouveau-Brunswick Circulation d'auteures et auteurs entre le Festival Frye,

le Metropolis bleu et le Kingston WritersFest 20 000 $ Ontario Série de trois activités de médiation artistique dans le

milieu scolaire 10 000 $ Nouveau-Brunswick Échange de poètes entre le Festival Frye et le Festival

international de la poésie de Trois-Rivières 2 085 $ Colombie-Britannique Les personnes aidantes soutenues par leur

communauté 7 730 $ Ontario SOUS TON AILE - un projet de médiation culturelle 11 800 $ Pancanadien/Multirégional multisectoriel Econocoop 20 000 $ Colombie-Britannique Présentation du spectacle VIOLETTE,

de la compagnie québécoise Joe Jack et John 9 500 $ Ontario Formation en humour en libre accès pour la jeunesse

des communautés francophones et acadiennes 16 000 $ Ontario Experts virtuels de l'Université Laurentienne 20 000 $

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Communiqué envoyé le 20 novembre 2020 à 10:00 et diffusé par :