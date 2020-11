L'ÉTS lance l'initiative G-CHANGE





Un événement virtuel diversifié et du mentorat personnalisé

pour encourager la relève féminine à se lancer dans les STIM

MONTRÉAL, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'École de technologies supérieures (ÉTS) lance la première édition du programme G-CHANGE, en collaboration avec RBC, afin de stimuler l'intérêt de la relève féminine face aux STIM, soit les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, et de les encourager à réaliser leur plein potentiel. Alors qu'en 2017, seulement 35 % des filles du monde entier étudiaient dans des domaines liés au STIM au niveau de l'enseignement supérieur, il est dorénavant impératif d'inverser la tendance. L'ÉTS, où les femmes représentent maintenant 18 % de la communauté étudiante, veut faire partie de la solution grâce au programme G-CHANGE.

Ce programme s'avère incontournable afin d'encourager la relève féminine et son potentiel indéniable en sciences, en technologies, en ingénierie ainsi qu'en mathématiques. «G-CHANGE est plus qu'un programme de mentorat ou un événement virtuel, c'est aussi l'occasion de connecter avec nos futures générations et de les aider à trouver leur place. Nous traversons actuellement l'un des plus grands défis que notre société a connus et nous aurons donc besoin de toutes celles qui veulent faire une différence.» clame Stéphanie Sauvé, directrice des relations institutionnelles à l'ÉTS.

Le programme G-CHANGE comprend un événement virtuel, ayant lieu le 20 novembre en ligne , qui proposera des activités diversifiées, et un programme de mentorat unique auprès de professionnels du milieu, qui s'échelonnera sur plusieurs mois. Ainsi, ce nouveau programme a pour mission d'inspirer les jeunes femmes entre 15 et 19 ans à faire valoir leurs idées et les convaincre de leur apport indéniable face aux défis de demain.

Un événement virtuel ludique et instructif

L'événement G-CHANGE, qui aura lieu virtuellement le 20 novembre 2020, offrira une expérience ludique et instructive à ses participantes, grâce à des activités diversifiées.

Au menu, 40 activités de tout genre : panels, ateliers, conférences, discussions avec des femmes inspirantes, yoga et autre. G-CHANGE est fier de compter parmi sa programmation des passionnés comme missharvey, Laurie Rousseau-Nepton, Chloé Freslon, Pierre-Yves Roy-Desmarais à l'animation et plusieurs autres.

Durant l'événement, le génie y sera démystifié sous quatre grands thèmes : la santé, les arts et le divertissement, la mode et l'environnement ainsi que le sport.

Un programme de mentorat unique

À la suite de l'événement, le programme de mentorat G-CHANGE permettra aux intéressées de bénéficier d'un accompagnement unique offert par l'un des 25 mentors du programme. Ces 25 mentors sont des personnes inspirantes qui changent chaque jour le monde à leur façon, comme Laurie Marceau, développeuse IOS pour Intact Assurance, qui souhaite aider les jeunes filles à trouver leur place, ou comme Caroline Lecours, docteure en génie mécanique à l'ÉTS, qui souhaite contribuer à l'épanouissement scientifique de ses mentorées.

Durant quelques mois, les mentorées seront encouragés à mieux comprendre les STIM, leur apport à la société et les carrières qui y sont associées par le biais de rencontres, de visites d'entreprise ou encore de stages ou d'emplois d'été.

Les mentors se réjouissent déjà d'accompagner la relève féminine. « J'ai choisi d'être mentore pour encourager les jeunes femmes à poursuivre une carrière passionnante en génie et pour démystifier la profession. Les jeunes m'ont toujours permis de rester d'actualité, de rester connectée et de comprendre les enjeux de la nouvelle génération. On va mutuellement s'apprendre tellement de choses! » déclare d'ailleurs Anna Canan, gestionnaire de projet à l'entreprise de construction Kiewit et mentore.

Pour s'inscrire au programme G-CHANGE, veuillez consulter le site web du programme au https://gchange.etsmtl.ca/

L'École de technologie supérieure est une constituante du réseau de l'Université du Québec. Spécialisée dans l'enseignement et la recherche appliqués en génie et le transfert technologique, elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice.

