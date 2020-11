Le Service de police régional de Peel déploiera les caméras Axon Body 3 sur le réseau Axon dans le cadre d'une stratégie d'innovation à long terme





L'agence est l'une des premiers à tirer parti d'Axon Performance pour aider les policiers à fonctionner conformément aux directives et politiques de l'agence

MISSISSAUGA, ON., le 20 Novembre 2020 /CNW/ - Axon , chef de file mondial des technologies d'application de la loi connectées, et sa filiale Axon Public Safety Canada Inc., ont annoncé aujourd'hui que le Service de police régional de Peel (SPRP) déploiera 1 200 caméras portatives Axon Body 3 ainsi que 515 licences supplémentaires (1 715 au total) à sa solution de gestion des preuves numériques, Axon Evidence.

L'Axon Body 3 est la première caméra connectée à évolution à long terme d'Axon. Elle offre aux utilisateurs autorisés des capacités de diffusion en direct pour visualiser un incident qui se produit sur le terrain, en temps réel. Cela permettra au SPRP de fournir un soutien à distance à ses policiers et à la communauté dans les cas où il peut être dangereux pour les partenaires, tels que les professionnels de la santé mentale, de se présenter en personne.

Le SPRP sera également l'un des premiers services de police au Canada à utiliser Axon Performance, ce qui leur permettra de simplifier le processus d'examen pour s'assurer que les policiers portant des caméras opèrent conformément aux lignes directrices et aux politiques de l'organisation afin de maximiser la confiance du public dans leur programme de caméras portatives.

«Nous nous sommes lancés dans une feuille de route pour l'innovation numérique et la technologie non seulement pour adopter des plates-formes technologiques contemporaines, mais pour les exploiter au-delà des méthodes traditionnelles pour améliorer la sécurité publique et accroître l'efficacité de notre première ligne», déclare le chef Duraiappah du Service de police régional de Peel. «Ce sont les types d'initiatives que l'équipe et moi-même nous sommes engagés à accélérer afin de renforcer la résilience au sein de notre communauté.»

Le chef adjoint Anthony Odoardi, officier responsable du Commandement de l'innovation et de la technologie, s'est engagé à faire en sorte que les besoins des policiers et de la collectivité soient satisfaits grâce à cette innovation technologique :

« Alors que nous continuons de moderniser notre organisation, notre vision est d'utiliser les outils d'innovation et de technologie disponibles pour améliorer la sécurité et le bien-être communautaires tout en faisant preuve du professionnalisme de nos membres de première ligne. Le SPRP a joué un rôle de premier plan dans l'introduction du concept et du cadre pour fournir des services améliorés en temps réel, en utilisant la technologie de caméras portatives en diffusion en direct. Ces possibilités comprennent l'utilisation de professionnels de la santé intégrés dans notre centre des opérations en temps réel pour assister les membres de première ligne à soutenir en toute sécurité les personnes en crise. Nous cherchons également à fournir un soutien social en temps réel qui, autrement, ne serait pas réalisé par le biais de modèles d'intervention traditionnels.

« Notre mission a toujours été de protéger la vie. En permettant aux services de rationaliser les processus d'examen et de réduire le temps consacré aux tâches administratives, nous pouvons immédiatement aider les premiers intervenants et les responsables de la sécurité publique à réduire leur temps au bureau et à passer plus de temps avec la collectivité », explique Vishal Dhir, directeur général d'Axon pour le Canada. « Nous croyons fermement qu'Axon Performance peut aider à établir la confiance de la communauté et à accroître la confiance du public pendant que le Service de police régional de Peel déploie son programme de caméras portatives. »

Le Service de police régional de Peel procédera également au rehaussement de toutes ses salles d'entrevue à la dernière version d'Axon Interview tout en tirant parti du même entreposage infonuagique, Axon Evidence, afin d'améliorer la mise en place d'un système centralisé et robuste de gestion des preuves numériques.

Grâce à Axon Evidence, le SPRP sera en mesure de gérer et partager plus efficacement les preuves numériques, tant à l'interne qu'à l'externe, y compris avec les procureurs de la Couronne locaux. Ils auront également accès à des outils de gestion des preuves numériques de calibre mondial tels que le caviardage basée sur l'IA, le marquage automatique des preuves et la transcription automatisée, ce qui permettra des économies de temps et d'argent pour le service de police. Cette commande a été reçue au troisième trimestre de 2020 et sera expédiée en plusieurs phases à partir d'octobre 2020.

