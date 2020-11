Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant





OTTAWA, ON, le 20 nov. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant :

« En cette Journée nationale de l'enfant, nous célébrons notre plus grande richesse : nos enfants et nos jeunes. Nous soulignons aussi leurs droits et reconnaissons qu'il revient à chacun d'entre nous de veiller à ce que tous les enfants aient l'amour et le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir dans la vie et qu'ils soient toujours traités avec dignité et respect.

« Chaque enfant mérite d'avoir toutes les chances possibles de réussir et d'atteindre son plein potentiel. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada aide les familles avec l'Allocation canadienne pour enfants. Chaque mois, cette mesure sociale révolutionnaire fait en sorte qu'un plus grand nombre d'enfants puissent réussir et réaliser leurs rêves. Depuis sa mise en place, cette allocation a largement contribué à réduire la pauvreté chez les enfants et a mis plus d'argent dans les poches d'environ 9 familles canadiennes sur 10. Elle est aussi l'une des importantes initiatives du gouvernement qui ont aidé à sortir plus d'un million de Canadiens de la pauvreté depuis 2015.

« Nous sommes également convaincus que les services de garde d'enfants devraient être plus accessibles, plus abordables, plus inclusifs et de meilleure qualité. Nous avons donc soutenu significativement ce secteur au cours des dernières années. Par exemple, cette année seulement, nous avons investi plus d'un milliard de dollars, soit le plus grand investissement jamais fait par le gouvernement du Canada, dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. De plus, comme nous l'avons promis dans le discours du Trône, nous allons réaliser un investissement important, soutenu et à long terme dans la mise en place d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

« Au cours des dernières années, nous avons fait beaucoup de progrès. Mais, nous savons qu'il reste encore du travail à faire pour veiller à ce que tous les enfants et les jeunes puissent apprendre et s'épanouir en santé et en sécurité. Le gouvernement du Canada a élaboré la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis conjointement avec ses partenaires autochtones. Celle-ci vise à réformer les services à l'enfance et à la famille. Elle contribue également à ce que les enfants autochtones restent auprès de leurs familles et de leurs communautés et établit des principes nationaux tels que l'intérêt supérieur de l'enfant, la continuité culturelle et l'égalité réelle.

« Nous savons tous que la dernière année a été différente et difficile en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Les enfants et les jeunes ont dû sacrifier leurs activités parascolaires, ont été éloignés de leurs amis et ont dû s'adapter à l'apprentissage en ligne. Certains s'inquiètent pour leur avenir et c'est tout à fait normal. Ça n'a pas été facile, mais nous reconnaissons les importants efforts et sacrifices de nos enfants pour contribuer à aider leurs parents et à protéger leurs grands-parents et nos travailleurs de première ligne.

« Le gouvernement du Canada a été et sera toujours là pour eux. En fournissant du financement à Jeunesse, J'écoute, nous avons offert aux enfants et aux jeunes du soutien en matière de santé mentale. De plus, afin de donner un coup de pouce aux familles pour faire face aux impacts de la COVID-19, nous avons remis un montant supplémentaire de jusqu'à 300 dollars par enfant aux familles déjà admissibles à l'Allocation canadienne pour enfants. Puis, grâce à un investissement dans le cadre du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire, nous avons soutenu les provinces et les territoires pour assurer la sécurité des élèves et contribuer à leur développement et à leur réussite.

« Sophie et moi invitons tous les Canadiens à se joindre à nous pour célébrer la Journée nationale de l'enfant. Nos enfants et nos jeunes sont les leaders d'aujourd'hui et de demain. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada plus résilient et un avenir meilleur pour tous. »

