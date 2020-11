AUTOCRYPT est nommée entreprise de cybersécurité automobile de l'année par le programme de prix d'AutoTech Breakthrough de 2020





Un programme de prix de l'industrie honore des entreprises mondiales novatrices des secteurs de l'automobile et des transports

SÉOUL, Corée du Sud, 20 novembre 2020 /CNW/ - AUTOCRYPT , chef de file mondial des solutions de sécurité pour véhicules autonomes, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été nommée « Société de cybersécurité automobile de l'année » (Automotive Cybersecurity Company of the Year) dans le cadre du programme inaugural de prix « AutoTech Breakthrough » par l'organisme Tech Breakthrough, une plateforme de pointe en matière d'information et de reconnaissance des marchés pour les entreprises de technologie les plus novatrices au monde. Les prix visent à reconnaître les entreprises, services et produits technologiques révolutionnaires dans l'industrie mondiale de l'automobile et des transports, laquelle croît rapidement dans le contexte des développements de la conduite autonome et de la 5G.

« AUTOCRYPT s'est engagé à assurer l'avenir de la conduite autonome et de la mobilité intelligente. Notre expertise dans le domaine de la technologie de sécurité V2X nous a permis de sécuriser plus de 5 000 kilomètres de routes intelligentes, ce qui nous a valu la reconnaissance de l'industrie automobile. C'est donc avec grand plaisir que nous acceptons ce prix décerné par Tech Breakthrough dans le cadre de ce programme inaugural, a déclaré Daniel ES Kim, président-directeur général d'AUTOCRYPT. À mesure que la technologie évolue, les risques augmentent et la sécurité ne devrait pas être négociable. En tant que société de cybersécurité automobile de l'année, nous espérons continuer d'innover et d'encourager l'industrie automobile à accorder la priorité à la sécurité. »

Le programme inaugural de cette année a attiré plus de 1 250 candidatures de plus de 12 pays aux quatre coins de la planète. « AUTOCRYPT jouit de la confiance d'un grand nombre de principaux acteurs de l'industrie automobile et de la technologie dans le secteur mondial des véhicules autonomes, contribuant à faire progresser le monde vers un avenir sûr et sécuritaire axé sur la mobilité autonome, a déclaré Bryan Vaughn, directeur général du programme AutoTech Breakthrough Awards. Nous sommes fiers de remettre à AUTOCRYPT l'un de nos prix de renom dans le cadre du programme de prix AutoTech Breakthrough Awards : la désignation « Société de cybersécurité automobile de l'année ». Nous soulignons ainsi l'importance qu'accorde l'entreprise à l'innovation et à la prestation de solutions globales pour protéger la sécurité des conducteurs et des piétons. »

En collaboration avec le gouvernement et les institutions publiques, la société a assuré la sécurité de toutes les routes intelligentes en Corée du Sud et est en train d'étendre ses activités en Chine grâce à sa technologie compatible avec le C-SCMS. Avec ses dizaines d'années d'expérience et la plus grande infrastructure de sécurité C-ITS au monde, AUTOCRYPT propose des solutions personnalisables qui comblent tous les besoins de l'écosystème des véhicules autonomes.

AUTOCRYPT joue un rôle de premier plan dans le domaine de la sécurité des transports. Lancée en 2007 en tant qu'entreprise interne de Penta Security Systems Inc., AUTOCRYPT est devenue une entité distincte en 2019 au moment où sa présence s'étendait à l'échelle mondiale. Reconnu par TU-Automotive comme le meilleur produit et la meilleure solution de cybersécurité automobile de 2019, AUTOCRYPT continue de poser les jalons pour la sécurité des transports et de la mobilité grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X/C-V2X, V2G (y compris la sécurité des prises et des charges), la sécurité dans les véhicules et la gestion du parc automobile, AUTOCRYPT veille à ce que la priorité soit accordée à la sécurité avant l'arrivée des véhicules sur la route.

AutoTech Breakthrough, qui fait partie de Tech Breakthrough, est une plateforme de pointe en matière d'information et de reconnaissance des marchés pour l'innovation et le leadership technologiques à l'échelle mondiale, qui reconnaît l'excellence dans les technologies, les services, les entreprises et les produits automobiles. Le programme de prix AutoTech Breakthrough Awards offre un forum de reconnaissance publique sur les réalisations des entreprises et les solutions de technologie automobile dans des catégories comme « Voiture connectée », « Véhicules électriques », « Technologie de moteurs », « Cybersécurité automobile », « Technologie des capteurs », « Technologie de la circulation », « Télématique des véhicules » et plus encore. Pour en savoir plus, consultez le site AutoTechBreakthrough.com.

