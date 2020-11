L'événement numérique openEHR 2020 se tiendra prochainement ; le Dr Robert Wachter comptera parmi les participants





LJUBLJANA, Slovénie, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, les établissements de santé ont un besoin croissant de solutions numériques qui leur permettent d'offrir de meilleurs soins aux patients en améliorant la gestion des données médicales et les processus cliniques.

De plus, les établissements de santé et prestataires de soins subissent de plus en plus de pression pour améliorer le flux de patients, réduire les risques aux patients et offrir de meilleurs soins. En raison de la pandémie de COVID-19, le système des soins a un besoin encore plus urgent de changer les modèles de soins actuels. Les solutions OpenEHR, dotées d'un écosystème d'applications multifournisseurs fondé sur des données ouvertes, répondent avec succès à ces besoins des professionnels de la santé. En effet, l'approche openEHR a entraîné dans plusieurs cas de nombreux avantages tangibles.

OpenEHR International est une fondation indépendante à but non lucratif qui facilite le partage des dossiers médicaux pour les consommateurs et les cliniciens, à l'aide de spécifications ouvertes, de modèles cliniques et du déploiement de plateformes ouvertes. La fondation organisera l' événement numérique openEHR 2020 le mardi 24 novembre 2020, de 9 h à 17 h 30 GMT. À cette occasion, des conférenciers renommés parleront des dernières avancées dans le domaine de la santé numérique, partageront leurs perspectives et présenteront les meilleurs pratiques liées à des études de cas sur openEHR menées par divers leaders internationaux de la santé numérique. Parmi les conférenciers invités figurent :

Robert Wachter, MD, Président du département de médecine de l'Université de Californie, à San Francisco, et auteur de The Digital Doctor : Hope, Hype, and Harm at the Dawn of Medicine's Computer Age ;

Mike Jones, vice-président, Gartner Group, CIO Advisory Healthcare ;

Aloha McBride, responsable mondiale de la santé à EY ;

et bien d'autres conférenciers, dont Tomaž Gornik, coprésident d'openEHR International, et PDG de Better.

Joignez-vous aux professionnels de la santé, aux représentants d'établissements de santé publique et aux représentants de l'industrie de la santé numérique, qui partageront leur expérience et parlerons des occasions, des nouvelles idées et de l'avenir de l'approche openEHR.

Pour de plus amples informations sur l'événement et l'inscription gratuite, cliquez ici .

