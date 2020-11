Négociations du secteur public - Une chanson pour appuyer le message de la CSQ





MONTRÉAL, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a dévoilé aujourd'hui une chanson incarnant le thème de sa campagne dans le cadre des négociations du secteur public : « Faut que ça change maintenant! ».

La chanson est une composition et une interprétation de la chanteuse auteure-compositrice et réalisatrice québécoise Laurence Nerbonne, gagnante du prix Juno du meilleur album francophone de l'année en 2017 et récemment nommée à l'ADISQ pour album pop de l'année. L'artiste a réalisé cette chanson à la demande de la CSQ pour rendre hommage à ses membres, travailleuses et travailleurs des services publics.

Nécessité de réinvestir dans les services publics

La CSQ rappelle que plus de 500 000 travailleuses et travailleurs de l'éducation, de la santé et de l'enseignement supérieur revendiquent une amélioration notable de leurs conditions de travail, dans des milieux comptant près de 75 % de femmes.

Le désinvestissement de l'État dans les services publics au cours des dernières années a eu pour conséquence une grave détérioration des conditions de travail qui affecte la qualité des services à la population. La pandémie a d'ailleurs particulièrement mis en lumière les effets néfastes de ce sous-financement, qui rend notre population vulnérable en temps de crise sanitaire comme celle que nous traversons.

Dans plusieurs secteurs, notamment en éducation et en santé, il est devenu de plus en plus difficile de retenir le personnel en poste et d'attirer une relève. Pour enrayer cette pénurie du personnel, les travailleuses et les travailleurs demandent donc une meilleure organisation du travail et des conditions plus attrayantes. Notons que les négociations du secteur public sont actuellement au point mort avec le gouvernement Legault.

Un appui de la CSQ au milieu culturel

La chanson et le vidéoclip dévoilés aujourd'hui par la CSQ sont une façon audacieuse et artistique, pour la Centrale, de porter son message dans la population. De plus, la CSQ profite de l'occasion pour manifester son appui à une artiste talentueuse et à l'ensemble du milieu culturel, qui a grandement besoin de soutien en ces temps inhabituels. La Centrale invite donc ses membres et l'ensemble de la population à aller écouter et à partager la chanson « Faut que ça change maintenant! », accessible sur toutes les plateformes de la CSQ ainsi qu'à l'adresse suivante : https://laurencenerbonne.bruit.app/fautquecachange.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

