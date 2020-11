Le premier et le plus grand réseau 5G au Canada s'étend au Manitoba





La 5G de Rogers prend en charge les appareils 5G les plus récents et est maintenant offerte dans certaines municipalités de Winnipeg et de Brandon



Propulsé exclusivement par Ericsson, le réseau 5G de Rogers changera la façon dont les résidents et les entreprises du Manitoba se connectent au monde qui les entoure

WINNIPEG, Manitoba, 20 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd'hui qu'elle a activé son service 5G sur le réseau de confiance le plus fiable au pays1 à Winnipeg et à Brandon, au Manitoba.

Dans ces municipalités, les abonnés à un forfait Infini de Rogers ou à un forfait Partage de données illimitées de Rogers service Affaires qui possèdent un appareil compatible avec la 5G auront désormais accès à cette technologie sans-fil de nouvelle génération. Plus de 2,2 millions de Canadiens sont abonnés à des forfaits Données illimitées Infini de Rogers compatibles avec la 5G.

Le réseau 5G de Rogers, propulsé par Ericsson, dessert maintenant un total de 134 villes et municipalités au pays, dont Winnipeg et Brandon, et offre une couverture 10 fois supérieure à celle de tout autre fournisseur. Consultez notre carte de couverture complète du réseau 5G ici.

« L'arrivée de la technologie 5G au Manitoba changera notre façon de vivre, de travailler et de faire des affaires dans la province, a affirmé Larry Goerzen, président, région des Prairies et Alberta, Rogers Communications. La 5G est une véritable mutation technologique, qui connectera absolument tout, des humains aux machines, en passant par les maisons et les villes. Au-delà de cette réalité, pour stimuler la productivité et l'innovation dans l'avenir, il est essentiel de posséder une solide infrastructure numérique et cette technologie de prochaine génération tandis que nous redéfinirons le paysage de la concurrence au Manitoba et pour le Canada, à l'échelle mondiale. »

La technologie 5G offrira de nouvelles capacités beaucoup plus avancées que celles des générations précédentes de la technologie sans-fil. Au cours des prochaines années, la 5G transformera les entreprises et les industries grâce à une vitesse et à une capacité accrues, à une utilisation plus efficace du spectre et à une latence moindre. La 5G permettra également d'assurer la prise en charge d'une augmentation massive du nombre d'appareils connectés qui nécessitent un accès quasi instantané pour des applications dans des secteurs tels que la réalité augmentée et virtuelle, les villes intelligentes, la robotique et les véhicules autonomes.

« Au nom du gouvernement du Manitoba, nous accueillons favorablement l'expansion du réseau 5G de Rogers à Winnipeg et à Brandon ainsi que les avantages que ce réseau apportera à notre économie et à nos communautés, a déclaré Ralph Eichler, ministre du Développement économique et de la Formation du Manitoba. Cette expansion fera bénéficier nos entreprises de nouvelles technologies et contribuera à la compétitivité à long terme du Manitoba. »

En plus d'offrir aux Canadiens les technologies les plus récentes, les investissements de l'industrie du sans-fil dans les réseaux 5G devraient contribuer à l'économie du pays à hauteur d'environ 40 milliards de dollars ainsi qu'à la création de 250 000 nouveaux emplois permanents d'ici 2026³.

« Nous sommes très heureux de constater ces investissements dans des technologies plus solides qui profiteront aux particuliers et aux entreprises de notre province, et nous sommes particulièrement ravis de voir Brandon incluse dans la carte des communautés 5G de Rogers, a déclaré le maire de Brandon, Rick Chrest. »

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays.1 ?En 2020, notre réseau sans-fil a obtenu pour une deuxième année consécutive les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut, chef de file mondial de l'évaluation et de l'analyse comparative des réseaux mobiles. En 2020, J.D. Power a également classé Rogers au premier rang dans l'Ouest, y compris le Manitoba et l'Ontario, pour la qualité de son réseau sans-fil. Selon un récent rapport publié en 2020 par Ookla Speedtest, le réseau sans-fil de Rogers offre les vitesses les plus constantes de tous les réseaux sans-fil nationaux au pays.

