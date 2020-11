Pantene s'engage dans un nouveau chapitre du projet international "Hair Has No Gender" pour soutenir la communauté LGBTQ2S+, en partant de l'idée que les cheveux constituent une force et un soutien pour manifester son identité





Pantene Canada se joint aujourd'hui au projet international "Hair Has No Gender", qui vise à sensibiliser, au nom de la communauté LGBTQ2S+, au pouvoir qui peut être conféré par les cheveux et par un soutien affectif à l'expression personnelle d'une personne LGBTQ2S+. Cela est particulièrement important pour les personnes de la communauté transgenre et non binaire, pour lesquelles les cheveux jouent un rôle déterminant dans le processus de transition, mais qui sont souvent victimes de discrimination et de déni de genre lorsqu'il s'agit par exemple de trouver une coupe de cheveux qui reflète au mieux ce qu'elles ressentent à l'intérieur.

À l'approche des fêtes de fin d'année, il est plus important que jamais de faire preuve d'une véritable acceptation envers ceux et celles qui nous entourent. « Les fêtes sont une période où nous sommes tous impatients de renouer avec notre famille et nos amis, mais une étude de Pantene aux États-Unis a révélé que 44 % des personnes LGBTQ2S+ ont le sentiment de ne pas pouvoir rentrer chez elles en montrant leur vraie nature », déclare Lisa Reid, directrice principale de la marque Pantene. « Cette année, nous appelons tout le monde à faire preuve d'alliance, à accepter et à soutenir ceux et celles qui les entourent, pour que ces personnes puissent exprimer leur vraie nature et leur véritable identité. »

La campagne de cette année aborde le pouvoir des cheveux pour exprimer son identité, et le pouvoir du soutien des personnes qui vous entourent pour gagner la confiance nécessaire pour montrer au monde qui vous êtes réellement. Cette réflexion prend vie dans une série de films diffusés en avant-première sur YouTube aujourd'hui, avec des personnes trans et non-binaires du monde entier qui font part de leur expérience sur la façon dont le soutien de leur famille respective leur a permis d'être elles-mêmes. La série suit une approche unique consistant à recréer un portrait de famille et à entendre comment ces photos peuvent être un symbole d'amour et d'acceptation.

Pantene Canada collabore avec l'artiste trans Vivek Shraya et son père, Mohan Bilgi, pour transmettre une perspective canadienne unique, en se joignant à d'autres ambassadeurs mondiaux : l'espagnole Angela Ponce, l'italo-brésilienne Lea T, le britannique Travis Alabanza et la suédoise Johanna ainsi que leurs familles. Dans un film spécialement consacré à ce sujet, Vivek explique comment sa relation avec son père et sa coiffure ont changé au fil des ans, au fur et à mesure de l'évolution de son identité. Ensemble, ils explorent les différentes formes d'acceptation.

« Cette expérience avec mon père est spéciale parce qu'elle nous permet de documenter notre relation et de voir comment elle a évolué au fil des années. Nous n'avons pas eu l'occasion de passer beaucoup de temps ensemble quand j'étais jeune parce qu'il travaillait beaucoup pour subvenir à nos besoins, donc nous n'avons pas beaucoup de photos ensemble », explique Vivek Shraya, ambassadrice pour le Canada. « Je suis si heureuse que nous puissions nous connecter maintenant, en tant qu'adultes, et participer ensemble à cet incroyable projet. »

Pantene continue également de soutenir et de collaborer avec l'organisation canadienne Dresscode Project (DCP), qui a été fondée par la styliste torontoise Kristin Rankin. Toujours dans le but d'étendre le réseau de salons accrédités par DCP à l'échelle mondiale, Pantene travaille avec Kristin pour soutenir et faciliter la formation des coiffeurs à l'inclusion afin de faire de leurs salons des espaces plus respectueux de l'affirmation du genre pour les clients LGBTQ2S+, de sorte que chacun puisse avoir une coiffure positive.

« Nous avons choisi de nous associer à Pantene parce que c'est la première entreprise de soins capillaires à s'engager et à dire "nous voulons faire mieux et être meilleurs" », explique Kristin Rankin. « Je me réjouis que nous poursuivions notre partenariat mondial après l'année 2021 ; nous nous engageons ensemble et sur le long terme. Ensemble, pas à pas, nous allons créer davantage d'expériences capillaires pour tous. »

L'engagement à long terme de Pantene de créer des journées capillaires pour tous va au-delà de la science des produits ? car la chevelure a un impact non seulement sur le physique mais aussi un impact profond sur le bien-être émotionnel et l'expression de soi. Pantene estime que chaque personne devrait pouvoir exprimer librement et honnêtement sa personnalité. Peu importe qui vous êtes, quels cheveux vous avez ou de quels cheveux vous rêvez, PANTENE est à vos côtés.

Pour voir la série de films, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Pantene ici.

Joignez-vous à la conversation et montrez votre soutien au projet "Hair Has No Gender" en utilisant les hashtags#HairHasNoGender #PowerOfHair #PanteneHair et les comptes suivants @thedresscodeproject @vivekshraya @travisalabanza @leat @angelaponceofficial @jag_johanna

