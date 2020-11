La nouvelle application de messagerie intelligente et géolocalisée Wink Messenger a séduit deux dragons à Dragon's Den !





MONTRÉAL, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de son passage à l'émission « Dragon's Den » du 19 novembre diffusé sur CBC, la nouvelle start-up Wink Messenger a séduit deux investisseurs vedettes surnommés les « Dragons », Vincenzo Guzzo (Cinémas Guzzo) et Jim Treliving (Boston Pizza). La phase deux du développement de l'application s'annonce des plus excitantes avec ces deux visionnaires qui ont reconnu l'immense potentiel de l'application en doublant l'investissement initial demandé.

Le trio de cofondateurs Ivan Jr. Millette, Yves Gaudreault et Nola LeBlanc, appuyé par Dominique-Sébastien Forest à la planification stratégique, sont très fiers du chemin parcouru depuis que l'idée a germé en 2018. Une idée qui continuera d'évoluer avec ces gens d'affaires réputés.

Grâce aux capacités spatio-temporelles de la messagerie texte, l'innovation proposée permet de contextualiser les messages soit en y ajoutant des conditions (Où ? Quand ? et Quoi ?). Une véritable révolution de la communication par texto en différant l'envoi des messages selon le lieu, la date et l'heure.

La place de marché incluse dans l'application permet aux marchands de convertir leur marketing de proximité sans le moindre risque. Les usagers raffolent des fonctionnalités qui organisent les communications significatives avec leurs proches. En plus de réduire les distractions par texto, Wink Messenger apporte une solution tangible à la promotion de l'achat local tout en favorisant des communications significatives et généreuses. Disponible en mode SaaS (Software as a Service), notre innovation sera accessible aux partenaires souhaitant améliorer leurs capacités technologiques.

Wink Messenger a été cofondée en 2018, et la première version de son application est disponible depuis juillet 2019. Les utilisateurs peuvent texter le bon message en se souciant, ou non, de choisir le bon endroit, le bon moment et avec la bonne surprise si désirée. C'est la messagerie intelligente telle qu'elle aurait dû être d'abord inventée. Les marchands qui se joignent à la place de marché sont directement accessibles pour l'envoi d'un cadeau virtuel via un message texte. En prime, ce message peut être déclenché à un endroit et à un moment précis. Découvrez-en davantage sur notre site www.winkmessenger.com ou téléchargez l'application sur Apple Store ou Google Play.

