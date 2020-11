/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Rainy River/





RAINY RIVER, ON, le 19 nov. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ministre des Affaires Autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora--Rainy River, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Deborah Julie Ewald, mairesse de Rainy River.

Date : Vendredi 20 novembre 2020



Heure : 14 h [HNC]



Événement sur Zoom : On demande aux représentants des médias de s'inscrire par courriel (vvogan@tbaytel.net) afin de recevoir un lien pour participer à l'événement.

