La barquette de carton thermoformé de Cascades doublement couronnée aux prix innovation en alimentation du Conseil de la transformation alimentaire du Québec

KINGSEY FALLS, QC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Cascades (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'hygiène et d'emballage écoresponsables, est lauréate de deux Prix Innovation en alimentation CTAQ 2020 pour son produit unique en Amérique du Nord : une barquette en carton thermoformé 100 % recyclé et recyclable. Cette solution d'emballage a remporté les honneurs dans la catégorie Emballage ainsi que dans la catégorie Technologie et Productivité.

Ce produit de la marque Cascades FraisMC a été lancé en septembre 2020 avec l'objectif d'emballer les aliments frais avec efficacité et écoresponsabilité. Son design a été rigoureusement testé pour s'adapter aux équipements automatisés sans altérer leur performance. Fabriquée au Québec, cette barquette thermoformée est une solution unique et innovante d'emballage alimentaire développée dans une logique d'économie circulaire, selon les principes de l'écoconception. La barquette est composée de fibres 100 % recyclées majoritairement de source postconsommation, certifiées « Recyclé » selon la norme du Forest Stewardship Council® (FSC®)1. De plus, son design implique un couchage à base d'eau SurfSHIELDMC qui la protège contre l'humidité sans compromettre la recyclabilité du carton. Ainsi, contrairement aux contenants traditionnels enduits d'une fine couche de plastique ou d'autres barrières non recyclables, cette barquette alimentaire peut être déposée dans le bac de récupération; elle est facilement recyclable.

Le Conseil de la Transformation alimentaire du Québec (CTAQ) organise annuellement un concours afin d'honorer les entreprises de l'industrie alimentaire qui se démarquent par le développement ou le lancement de projets innovants. En plus d'être doublement lauréate de ce concours, la barquette de carton thermoformé de Cascades a été finaliste aux 2020 Sustainable Packaging Coalition Innovator Awards.

« Notre équipe est honorée d'être récompensée pour le fruit de ses efforts en innovation. Nous sommes fiers de nos racines de pionniers, qui s'expriment aujourd'hui par nos solutions durables et créatrices de valeur que nous mettons à la disposition de nos clients. Nous remercions le CTAQ et saluons l'esprit novateur de toutes les entreprises nominées », affirme le président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Produits Spécialisés, Luc Langevin.

