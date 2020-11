/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant la sécurité dans le sport/





QUÉBEC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, procédera à une annonce concernant la sécurité dans le sport. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de M. Sylvain Croteau, fondateur et directeur général de Sport'aide, de M. Sylvain B. Lalonde, président-directeur général du Regroupement Loisir et Sport du Québec, et de Mme Sylvie Parent, professeure titulaire au Département d'éducation physique de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent s'inscrire à relationsmedias@education.gouv.qc.ca avant 8 heures vendredi matin. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse. Cette confirmation sera envoyée avant 9 h, le 20 novembre. De plus, veuillez noter qu'un seul journaliste par média pourra participer.

Le nombre maximal de journalistes présents est établi à 16. De plus, une caméra pour l'ensemble des médias (camera pool), ainsi que trois photographes seront autorisés sur place. Les représentantes et représentants des médias devront apporter leur carte de presse.

Pour votre information, le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest.

DATE : Le vendredi 20 novembre 2020 à 11 h

Arrivée des médias avant 10 h 30



LIEU : BAnQ Vieux-Montréal

Auditorium

535, avenue Viger Est

Montréal (Québec) H2L 2P3

Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire pour la durée de la conférence.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 20 novembre 2020 à 06:00 et diffusé par :