Gestion et planification des activités récréatives extérieures reconnues bruyantes - Un guide pour aider les municipalités à mieux gérer le bruit découlant d'activités récréatives extérieures

MONTRÉAL, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Pour aider les municipalités à réduire les effets néfastes des bruits découlant d'activités récréatives extérieures, que ce soit sur les personnes participant à ces activités ou sur celles vivant à proximité des sites, une équipe de chercheurs de l'École de technologie supérieure (ÉTS) a conçu, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec, le guide Gestion et planification des activités récréatives extérieures reconnues bruyantes.

Selon l'Institut national de santé publique du Québec, les coûts sociétaux liés au bruit environnemental s'élèveraient à 680 millions de dollars par an. Les activités récréatives extérieures, telles que la musique et les sons amplifiés, les circuits de course pour véhicules motorisés, les feux d'artifice et les champs de tir comptent parmi les sources de bruit environnemental.

L'équipe de recherche - composée des professeurs Thomas Dupont et Olivier Doutres ainsi que de Maxime Perna et de Thomas Padois, respectivement assistant et associé de recherche -, rappelle dans ce guide les effets de l'exposition au bruit à court et à long terme sur la santé et le risque de perte auditive lors d'une exposition sonore élevée.

Des valeurs limites sont suggérées pour protéger l'audition des participants et des plages de valeurs limites sont proposées pour la protection des populations résidant à proximité des sites d'activités récréatives extérieures.

Les chercheurs proposent également de bonnes pratiques en matière de planification, de gestion et de réduction du bruit, de sensibilisation et de protection des populations exposées. Les lecteurs y trouveront des fiches de synthèse et des recommandations détaillées pour chaque activité. Des renseignements sur le bruit, sa prédiction et sa mesure sont également proposés en annexe pour les non-initiés au bruit environnemental.

« Ce guide ne sert pas à définir des règles et des valeurs limites fixes, mais plutôt à fournir des informations et à présenter des lignes directrices qui permettront aux municipalités de concevoir ou d'adapter leurs réglementations à leurs contextes », tient à souligner le professeur Dupont.

Ce guide est financé par la Politique gouvernementale de prévention en santé du gouvernement du Québec.

Le guide peut être téléchargé à partir du site Web de l'ÉTS, section Publications.

À propos des deux chercheurs

Professeur au Département de génie mécanique de l'ÉTS, Thomas Dupont est membre du Groupe de recherche en acoustique à Montréal (GRAM). Ses recherches portent sur les matériaux et les métamatériaux liés à l'acoustique ainsi que sur les vibrations et les comportements vibratoires des structures.

En collaboration avec l'université McGill et le Quartier des spectacles, le professeur Dupont a aussi défini des indicateurs acoustiques visant à caractériser le confort et la protection des spectateurs et des résidents. Il a participé à l'organisation des premières journées du bruit environnemental au Québec et à une table ronde sur ce thème.

Olivier Doutres est professeur au Département de génie mécanique et directeur du Groupe de recherche en acoustique à Montréal (GRAM). Il enseigne l'acoustique industrielle. Ses recherches visent principalement à réduire la surdité professionnelle et portent sur les protecteurs auditifs, les têtes artificielles augmentées, les matériaux et métamatériaux acoustiques, le bruit de structure des aéronefs et la localisation des sources de bruit.

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est l'une des 10 constituantes de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice, le développement de nouvelles technologies et leur aptitude à transférer leurs connaissances en entreprise. Près de 1 ingénieur sur 4 au Québec obtient son diplôme de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 aux cycles supérieurs. Spécialisée dans la formation appliquée et la recherche en génie, elle entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie.



