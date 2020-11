ELEVATE 2020 Airship reçoit des speakers de renom au 1er forum virtuel interactif mondial des spécialistes du marketing mobile qui se tiendra le 10 décembre 2020





La société d'engagement client Airship propose un panel d'invités de prestige à l'occasion d'Elevate 2020, le forum virtuel interactif qui se tiendra le jeudi 10 décembre 2020. Plus d'une douzaine d'experts et managers de premier plan viendront débattre et partager la manière dont ils ont adapté et accéléré leurs stratégies pour augmenter la valeur client dans ce contexte particulier.

Parmi les orateurs confirmés, des dirigeants de grands comptes tels que AccuWeather, Alaska Airlines, BBC, Belk, Boots, DAZN, eToro, Hagebau, NBCUniversal, Onefootball, Sonos, Turner Sports ou encore Interactive et Vodafone.

Grâce à de multiples sessions animées par des spécialistes du marketing, des partenaires technologiques et des experts en produits d'engagement cross-canal, les participants d'Elevate 2020 découvriront les dernières best practices et nouvelles stratégies pour accélérer la croissance. Des sessions en petits groupes permettront aux marketeurs d'échanger avec leurs pairs sur ce qui fonctionne en termes d'engagement client et de networker.

«Les spécialistes du marketing d'aujourd'hui sont au centre des initiatives de croissance stratégique et d'expériences de marque où les interactions digitales, la connaissance du client et l'optimisation continue jouent un rôle considérable, même en temps normal. Avec un contenu interactif en direct et des salles de réunion virtuelles, Elevate 2020 est l'endroit idéal pour trouver de l'inspiration, des conseils pratiques et du savoir-faire pour accroître la valeur tout au long du cycle de vie client grâce à des messages pertinents à l'ère de l'omnicanal», explique, Brett Caine, PDG d'Airship.

L'inscription à Elevate 2020 est gratuite, avec une programmation commençant à 14h pour la France et 9h PST pour l'Amérique. Les sessions pour l'Asie commenceront à 10h00 SGT le vendredi 11 décembre. L'événement est organisé en partenariat avec Branch, Mixpanel, Movable Ink et Radar.

Informations et inscriptions sur Elevate 2020 : https://elevate.airship.com

A propos d'Airship

Fondée en 2009 en tant que précurseur dans le domaine de l'Engagement Client Mobile, Airship permet désormais aux marques de créer une Expérience Client mobile des plus réussies, en capitalisant sur des canaux d'engagement tels que les notifications push, SMS, e-mails, messages in-app, billets, cartes et coupons Mobile Wallet et plus encore, en tirant profit d'une orchestration basée sur l'intelligence artificielle et en s'appuyant sur des données utilisateurs pertinentes. Grâce à cela, les entreprises bénéficient ainsi de toutes les capacités et services nécessaires pour délivrer le bon message exactement à la bonne personne et au moment opportun, maximisant ainsi la confiance en la marque, l'engagement utilisateur et la valeur. Airship a racheté en 2019 Accengage, leader français et européen des technologies de CRM mobile et de notifications push, ainsi qu'Apptimize, solution leader d'A/B testing d'applications mobiles et sites web. Ensemble, ils constituent le plus grand acteur mondial du secteur de l'expérience et l'engagement client mobile. L'entreprise compte parmi ses clients, les plus grandes marques, telles que Carrefour, Vodafone, Lidl, Veepee, France Télévision, BBC, Air France-KLM ou encore Zalando, qui sont suivies au quotidien par une équipe de plus de 300 experts en digital, marketing et relation client et dans le plus grand respect des réglementations locales de protection des données utilisateurs. https://www.airship.com

