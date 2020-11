Sedus convie les spécialistes du secteur à une retransmission mondiale à la découverte de NEW DIMENSIONS





PARIS, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Les trois keynotes et les nouveautés Sedus 2020 sont dès à présent en ligne, sur le site Web Sedus (www.sedus.com ). Les showrooms Sedus sont également à disposition pour découvrir et tester les produits innovants ? en Allemagne, en Europe et à Dubaï, les équipes Sedus offrent un conseil personnalisé, sur rendez-vous.

Le monde des bureaux est en évolution permanente, évolution qui s'est nettement accélérée ces derniers temps, compte tenu des circonstances et de l'actualité. Le travail n'est plus sédentaire : on peut désormais travailler partout, ce que font les équipes internationales qui, en réseau, sont toujours plus créatives, plus rapides et plus efficaces ? plus satisfaites, aussi.

Certaines structures, rigides, disparaissent pour laisser place à de nouveaux concepts. Le bureau est devenu un lieu d'agilité au sein des équipes, un espace de rencontre, d'inspiration, de créativité et un forum d'échange. Dans chaque branche, chaque secteur, en toute entreprise et en tout lieu, des talents insoupçonnés peuvent être révélés et de belles énergies libérées, ouvrant la voie vers de toutes nouvelles dimensions.

Le bureau devient un lieu de socialisation et de rencontre ; un espace rassembleur permettant de voir les choses en grand, en plus grand - ensemble. Inspirés de cette évolution, les concepts et autres solutions que nous avons développés sont parfaitement adaptés aux nouveaux besoins et aux nouvelles exigences.

se:lab : un mobilier vecteur d'agilité au travail ? Boost your ideas !

Avec se:lab, Sedus étend son offre en misant sur une vaste gamme de produits innovants, permettant d'optimiser la productivité et la créativité au sein des équipes. Résolument intuitif, le système se:lab comprend au total 14 produits faciles à configurer qui ont été conçus tout spécialement pour faciliter le travail des équipes projet, sur des tâches diverses et variées.

Le nom de cette gamme de mobilier est dérivé d'une nouvelle tendance : la « FabLab » (connue également sous l'appellation MakerSpace). Des espaces permettant d'expérimenter, de laisser libre cours à sa créativité - pour mieux trouver des solutions innovantes. Dans ces espaces, se:lab fournit les clés pour examiner à la loupe différents sujets ou thématiques et déterminer des façons de faire ou de procéder. Simples. Intuitives. « Ready to use ». Travailler avec se:lab ne requiert aucun espace supplémentaire, ni aucune salle de réunion spécifique. Les équipements, dans leur ensemble, laissent une large place à la spontanéité : il suffit de les installer là où on en a besoin, tout simplement.

Parmi les principales utilisations, citons : les workshops et autres ateliers, nécessitant un mobilier flexible. Les rencontres spontanées et discussions imprévues, tout équipement mobile étant alors le bienvenu. Et les salles et espaces polyvalents, ayant plusieurs fonctions. Aisément combinables, les différents éléments de se:lab permettent d'organiser des séances de travail improvisées, quel que soit l'espace.

