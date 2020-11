Alpha Blue Ocean est fier d'annoncer l'arrivée du Dr Hervé Kergrohen en tant que Venture Partner expert en Capital Risque





Alpha Blue Ocean renforce un peu plus son expertise dans le domaine de la science et de la santé. Après l'annonce d'un accord de financement avec la biotech française AB Science, le family-Office est ravi d'annoncer l'arrivée du Dr Hervé Kergrohen en tant qu'expert du Capital Risque.

Hervé de Kergrohen dispose de 25 ans d'expérience en investissement dans les sciences de la vie et en gestion générale.

Il a ainsi occupé plusieurs postes de direction en tant que PDG ou membre actif du conseil d'administration d'entreprises de biotechnologie et de technologie médicale en Europe, en Chine, en Israël et aux États-Unis. Il a dirigé des projets dans les domaines des vaccins, des neurosciences, de l'imagerie médicale, de la robotique et de la chirurgie mini-invasive.

De 2002 à 2009, Hervé de Kergrohen était Investment Manager chez CDC Innovation à Paris, la branche venture de CDC. Auparavant, il avait été Global HealthCare Strategist pour UBS Asset Management et Health Fund Manager chez Bellevue Bank et Darier Hentsch & Co.

Il est le fondateur de BioData, la Conférence médicale internationale qui s'est tenue à Genève, Guangzhou et Hong Kong.

« Nous sommes très heureux de compter Hervé au sein du management de Alpha Blue Ocean. Ses 25 années d'expériences sont un atout indéniable et vont nous permettre d'accélérer notre nouvelle phase de développement tout en renforçant notre expertise dans le domaine des medtechs et des biotechs qui représentent aujourd'hui 70% de nos investissements » - Pierre Vannineuse, Fondateur d'Alpha Blue Ocean

"Depuis toujours motivé par le financement de l'innovation en santé, je sais l'importance d'un soutien équitable aux entreprises alignant les intérêts de nouveaux investisseurs avec les actionnaires historiques. La réussite au long terme des projets innovants en santé passe par une continuité des volontés que la stratégie gagnant-gagnant d'ABO permet d'atteindre." ? Hervé de Kergrohen, Venture Partner Alpha Blue Ocean

Contact Herve de Kergrohen on h.dekergrohen@abo.co

A propos d'Alpha Blue Ocean :

Crée en 2017 par Pierre Vannineuse, Hugo Pingray et Amaury Mamou-Mani, Alpha Blue Ocean est un family-office jeune et dynamique avec pour mission de révolutionner l'industrie financière en proposant des offres de performance constantes et adaptées aux risques.

Alpha Blue Ocean opère via une approche directe, rationnelle et efficace. Alpha Blue Ocean propose des solutions de financement alternatives. En d'autres termes des solutions flexibles pour les sociétés cotées, également connues sous le nom de placement privés ou, tout simplement, de PIPE (private investments in public equities).

ABO est actif de part le monde et est notamment à l'origine du retournement et du développement d'Erytech, d'Europlasma, Safe Orthopaedics, Intrasens et de la Douaisienne de Basse Tension (DBT), entre autres.

Communiqué envoyé le 20 novembre 2020 à 03:05 et diffusé par :