Nourrir le monde avec innovation et responsabilité - Syngenta privilégie le dialogue plutôt que la confrontation

Syngenta a envoyé au Point de contact national (PCN) pour le respect des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, sa réponse à la plainte de diverses ONG et espère un dialogue constructif sur les questions fondamentales de protection des cultures dans le contexte de la production alimentaire mondiale. Syngenta s'engage à innover, à coopérer et à gérer de manière responsable la distribution et l'utilisation des produits phytosanitaires.

En plus des poursuites au civil en septembre 2020, plusieurs ONG ont déposé une plainte auprès du point de contact national (PCN). Cette instance d'arbitrage pour le respect des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales est basée au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

"Nous soutenons la procédure du PCN parce que le dialogue et l'idée d'une amélioration continue axée sur le processus s'inscrivent dans la tradition suisse de la Table ronde. La coopération, et non la confrontation, mène à une amélioration continue, y compris dans l'agriculture", explique Roman Mazzotta, président de Syngenta Suisse.

Grâce à l'innovation scientifique, à la technologie et aux services, Syngenta aide les agriculteurs à nourrir la population mondiale de manière durable, efficace et sûre, même dans des conditions souvent difficiles. Par son travail, Syngenta apporte une contribution directe aux objectifs de durabilité des Nations unies et aux droits de l'homme, par exemple le droit à l'alimentation et le droit au travail.

La plainte des ONG est dirigée contre l'exportation de produits phytosanitaires non autorisés en Suisse et le fait qu'un tel produit soit responsable de cas tragiques d'empoisonnements en Inde à l'automne 2017. Syngenta a rejeté à plusieurs reprises ces accusations comme étant fausses, en citant le rapport d'enquête clair des autorités indiennes.

Au contraire, Syngenta a été expressément félicité par les autorités indiennes pour son assistance rapide et volontaire dans le cadre des incidents survenus en Inde à l'automne 2017 (notamment la mise à disposition de cliniques médicales mobiles, de vêtements de protection, etc.) Sur la base de ses antécédents, Syngenta a également été désignée par ces autorités pour coordonner les activités d'utilisation sûre dans certains districts de la région.

Par conséquent, Syngenta souligne dans sa réponse au PCN que l'allégation de violation des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales n'est pas fondée.

"Partout où nous opérons, nous accordons la plus grande importance à la sécurité de la production et de l'utilisation de nos principes actifs et de nos produits phytosanitaires. Nous prenons donc un large éventail de mesures, telles que des programmes de formation adaptés aux besoins individuels sur la manipulation sûre des produits phytosanitaires et l'utilisation des équipements de protection individuelle, ainsi que la formation des médecins", explique Roman Mazzotta, et poursuit : "Nous sommes heureux de discuter des questions fondamentales de la protection des cultures et des moyens de contribuer à (d'autres) améliorations de manière plus ciblée et plus efficace dans le cadre d'un dialogue modéré par le PCN. Aujourd'hui, Syngenta réussit à maintes reprises à faire bouger l'industrie et à rapprocher les conditions locales des attentes internationales, même dans des contextes difficiles - mais cela ne fonctionne qu'en coopérant et dans un environnement de confiance. Dans cet esprit, nous nous réjouissons d'un dialogue constructif.

