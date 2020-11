Avis aux médias - Le ministre Champagne fera l'annonce d'un financement au nom du ministre de la Justice





OTTAWA, ON, le 19 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, au nom de l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné de Mathieu Lévesque, adjoint parlementaire du ministre de la Justice du Québec, et d'un représentant du Conseil de la Nation atikamekw (Atikamekw SIPI) feront l'annonce d'un financement. Après une allocution devant les bénéficiaires, le ministre Champagne, monsieur Lévesque et ces derniers répondront aux questions des médias.

Date : vendredi 20 novembre 2020



Heure : 10 h 00 (HE)

Coordonnées de participation

Pour accéder à la vidéoconférence :

https://us02web.zoom.us/j/8352054410



ID de réunion : 835 205 4410

