Lors d'une conférence de presse du Comité central du PCC, le ministre chinois des Sciences et des Technologies Wang Zhigang s'est penché sur la question suivante :

L'autosuffisance et l'autorenforcement en matière de sciences et technologies au service d'une coopération internationale de haut niveau

Un rapport du quotidien Science and Technology Daily :

« Maintenir le statut fondamental de l'innovation dans l'élan global de modernisation de la Chine et faire de l'autosuffisance et de l'autorenforcement en matière de sciences et technologies un pilier stratégique de développement national... »

Ces derniers jours, les nouvelles idées scientifiques et technologiques (S&T) découlant de la cinquième séance plénière du 19e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) en ont réjoui plus d'un dans le secteur des S&T. Pourquoi mettre l'accent sur l'innovation à ce stade? Que doit faire la Chine pour arriver à une autosuffisance et à un autorenforcement en matière de S&T et pour promouvoir l'innovation dans ces domaines?

Le 30 octobre, le Comité central du PCC a tenu une conférence de presse au sujet des idées proposées lors de la cinquième séance plénière du 19e Comité central du PCC. Wang Zhigang, secrétaire général du groupe du parti au ministère des Sciences et des Technologies et ministre des Sciences et des Technologies, a répondu à la question comme suit : « L'innovation scientifique et technologique a toujours joué un rôle important dans le développement national et le progrès humain, et son rôle prend de plus en plus d'importance. »

« La Chine est entrée dans une nouvelle ère de développement pour lequel elle a besoin de nouvelles idées et d'un nouveau modèle de développement », a déclaré M. Wang. Les propositions du Comité central du PCC relatives à l'établissement du 14e Plan quinquennal (2021-2025) du développement économique et social national et des objectifs à long terme à l'horizon 2035 ont été adoptées lors de sa cinquième séance plénière. Les propositions suggèrent de maintenir le statut fondamental de l'innovation dans l'élan global de modernisation de la Chine, de faire de l'autosuffisance et de l'autorenforcement en matière de S&T des piliers de la stratégie de développement national et de mettre celle-ci en tête de toutes les tâches de planification en prévoyant des dispositions particulières.

C'est la première fois de l'histoire que le PCC procède de cette manière pour établir un plan quinquennal, qui est le premier plan stratégique élaboré par le Comité central et Xi Jinping à tenir compte de la tendance d'innovation qui s'observe dans le monde entier et des perspectives d'avenir.

Selon Wang, il vaut la peine de souligner que le Comité central s'est attelé à ce que les politiques et les dispositions stratégiques d'innovation en matière de S&T soient retravaillées en continu et soient dans l'air du temps depuis que le 18e Comité central a proposé une stratégie d'innovation pour stimuler le développement, que le 19e Comité central a proposé que l'innovation soit le premier moteur du développement et que la cinquième séance plénière du 19e Comité central a proposé d'accélérer l'édification d'un pays renforcé par les S&T.

« Les dispositions et le positionnement importants en matière d'innovation scientifique et technologique qui ont été mis de l'avant durant la cinquième séance plénière sont fondés sur une innovation théorique et un développement pratique à long terme, ainsi que sur l'idée qu'il faut attester la vérité des faits présentés par le PCC. Ils ont pleinement saisi la tendance de développement mondial qui se produit dans le domaine des S&T et ont emprunté la voie d'une innovation indépendante selon les critères chinois. Ils sont également en phase avec les critères et les tâches liés à l'innovation scientifique et technologique au pays en cette nouvelle ère », a déclaré M. Wang.

Il a également fait remarquer que ces dispositions et ce positionnement importants doivent pleinement contribuer à l'innovation en matière de S&T en tant que variable clé d'un changement survenant seulement une fois par siècle et à titre de pilier et de fer de lance de la grande stratégie de rajeunissement.

« Face aux nouveaux changements qui se sont produits tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, la Chine a plus que jamais besoin de solutions d'innovation en S&T pour pouvoir mettre en oeuvre sa nouvelle philosophie de développement, promouvoir le développement de la qualité et élaborer un nouveau modèle de développement », a ajouté M. Wang.

La puissance scientifique et technologique de la Chine passe aujourd'hui d'une approche d'accumulation quantitative à une approche visant à faire de grandes avancées au chapitre de la qualité, qu'il s'agisse de découvertes individuelles ou de progrès systématiques, et ce, en jetant des bases solides pour la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie et de la sécurité nationale.

Wang a souligné qu'à l'avenir, il faut prendre davantage confiance en l'innovation et saisir l'occasion formidable de cette nouvelle vague de révolution des S&T et de transformation industrielle. Étant en première ligne de l'industrie des S&T à l'échelle mondiale ? qui constitue le principal champ de bataille économique et le domaine dont notre pays a le plus besoin et dont dépend la santé et la vie de notre peuple ?, nous devons nous en tenir au fonctionnement à « double moteur », à savoir l'innovation en S&T et institutionnelle, et développer une puissance stratégique nationale en S&T pour aider les institutions à relever les défis et les urgences dans ces domaines.

En outre, nous devons établir un plan pour la recherche fondamentale et les technologies clés et développer un système d'innovation national systématique, global et efficace afin de susciter l'enthousiasme et de stimuler la créativité des membres du secteur des S&T et des organismes d'innovation.

« Grâce à d'excellents talents, à des technologies de pointe, à des industries hors pair et une économie et une nation solides, la Chine pourra emprunter plus rapidement la voie de l'innovation et s'atteler à devenir l'un des chefs de file de l'innovation et une puissance scientifique et technologique mondiale », a souligné M. Wang.

« De plus, l'autosuffisance et l'autorenforcement en matière de S&T s'inscrivent dans le prolongement de l'autonomie et de l'innovation indépendante, auxquelles nous avons toujours accordé beaucoup importance et qui, plutôt que de nuire à l'ouverture et à la coopération, forment une unité dialectique », a souligné M. Wang.

Cette innovation indépendante selon les critères chinois doit favoriser l'ouverture à la coopération, tandis que l'autosuffisance et l'autorenforcement sont les prémisses et les bases devant permettre à cette innovation de prendre forme de manière équitable et dans le respect.

« L'innovation que recherche la Chine est l'innovation ouverte. En Chine, l'innovation en matière de S&T n'a jamais été et ne sera jamais menée derrière des portes closes, a déclaré M. Wang. Depuis plus de 40 ans, l'ouverture, la coopération, les échanges et l'apprentissage mutuel jouent un rôle important dans la promotion de l'innovation scientifique et technologique en Chine. Nous avons toujours insisté sur la nécessité d'établir des plans d'innovation scientifique et technologique adoptant une perspective mondiale et d'intégrer activement le réseau mondial de l'innovation. »

« À l'heure actuelle, la Chine ne peut pas poursuivre l'innovation et le développement seule dans son coin, et le monde a besoin d'elle pour réaliser des progrès scientifiques et technologiques à l'échelle internationale. La Chine doit améliorer ses capacités d'innovation indépendante et bien gérer ses activités. Elle doit aussi tirer des leçons des expériences plus approfondies du reste du monde et davantage mettre sa sagesse au profit des défis mondiaux », a ajouté M. Wang.

« À l'avenir, la Chine fera de plus grands progrès en ce qui a trait à l'ouverture et à la coopération dans les domaines des S&T. Nous sommes prêts à entamer un dialogue et des échanges avec d'autres pays sur les politiques, les plans de développement et l'éthique de la recherche en matière de S&T ainsi que sur les champs d'intérêt commun et l'innovation dans ces domaines. » En outre, la Chine cherchera un terrain d'entente tout en respectant ses différences sur le plan de l'ouverture et de la coopération. Elle s'efforcera également d'arriver à un meilleur consensus au chapitre de la gouvernance scientifique et technologique internationale.

Parallèlement, la Chine se penchera sur des questions mondiales telles que le changement climatique, l'énergie, les ressources et la santé publique, et mettra en place un fonds de recherche scientifique pour appuyer la recherche conjointe de différents pays du monde.

En outre, de grands efforts seront déployés pour améliorer l'environnement juridique et politique qui sous-tend l'innovation scientifique et technologique en Chine dans plusieurs buts : améliorer la protection des droits d'auteur, offrir des chances équitables et des conditions pratiques aux talents étrangers pour les encourager à créer des entreprises en Chine, et faire du pays une destination attrayante pour les innovateurs et les entrepreneurs du monde entier.

