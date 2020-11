Le ministre des Sciences et de la Technologie, Wang Zhigang, s'est penché sur la question lors d'une conférence de presse tenue par le Comité central du PCC :





L'autonomie et l'autosuffisance en matière de science et technologie favorisent une coopération internationale de haut niveau

Un rapport du quotidien Science and Technology Daily :

« Conserver le statut fondamental de l'innovation dans l'élan global de modernisation de la Chine et adopter l'autonomie et l'autosuffisance en science et technologie comme pilier stratégique du développement national... »

Au cours des derniers jours, les nouvelles idées sur la science et la technologie (S et T) issues de la cinquième séance plénière du 19e Comité central du Parti communiste de Chine (CCPCC) ont réjoui un certain nombre de personnes travaillant dans le domaine des S et T. Pourquoi mettre l'accent sur l'innovation à l'étape actuelle? Quelles mesures la Chine doit-elle prendre pour réaliser l'autonomie et l'autosuffisance en S et T et pour promouvoir l'innovation en S et T?

Le 30 octobre, le CCPCC a tenu une conférence de presse au sujet des idées proposées lors de la cinquième séance plénière du 19e CCPCC. Wang Zhigang, secrétaire général du groupe du parti au ministère des Sciences et des Technologies et ministre des Sciences et des Technologies a offert la réponse suivante : « L'innovation scientifique et technologique a toujours joué un rôle important dans le développement national et le progrès humain, et son rôle prend de plus en plus d'importance. »

« La Chine est entrée dans une nouvelle phase de développement, qui nécessite de nouvelles idées et un nouveau modèle de développement », a déclaré M. Wang. Les propositions du Comité central du PCC pour la formulation du 14e plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme jusqu'à l'an 2035 ont été adoptés à la cinquième séance plénière. Les propositions suggèrent de conserver le statut de base de l'innovation dans l'élan global de modernisation de la Chine, de considérer l'autonomie et l'autosuffisance en science et technologie (S et T) comme les piliers de la stratégie nationale de développement et de placer celle-ci en tête de toutes les tâches de planification avec des dispositions particulières.

C'est non seulement la première fois que le PCC procède de cette manière dans l'histoire des formulations de plan quinquennal, mais c'est aussi un premier plan stratégique élaboré par le CCPCC et Xi Jinping qui est fondé sur la tendance actuelle du développement du monde et les perspectives d'avenir.

Selon Wang, il vaut la peine de souligner que le CCPCC a élaboré de manière soutenue des politiques et des dispositions stratégiques concernant l'innovation en S et T et qu'il est resté dans l'air du temps, depuis que le 18e CCPCC a proposé la stratégie de l'innovation pour stimuler le développement, que le 19e CCPCC a proposé que l'innovation soit le premier moteur du développement et que la cinquième séance plénière du 19e CCPCC a proposé d'accélérer l'édification d'un pays renforcé par les S et T.

« Le positionnement et les dispositions d'importance en matière d'innovation scientifique et technologique mis de l'avant lors de la cinquième séance plénière sont fondés sur l'innovation théorique à long terme et le développement pratique, ainsi que sur l'idée de rechercher la vérité à partir des faits présentés par le PCC. Ils ont pleinement saisi la tendance du développement mondial en S et T et ont suivi la voie d'une innovation indépendante aux caractéristiques chinoises. Ils correspondent également aux caractéristiques et aux tâches liées à l'innovation scientifique et technologique au pays en cette nouvelle ère », a déclaré M. Wang.

Il a également fait remarquer que ce positionnement et ces dispositions d'importance doivent pleinement jouer le rôle de l'innovation en S et T en tant que variable clé d'un changement qui survient une fois par siècle, et à titre de pilier et fer de lance de la grande stratégie de rajeunissement.

Face aux nouveaux changements qui se sont produits à l'intérieur et à l'extérieur du pays, la Chine a plus que jamais besoin de solutions d'innovation en science et technologie pour mettre en oeuvre sa nouvelle philosophie de développement, promouvoir le développement de la qualité et élaborer un nouveau modèle de développement, a-t-il déclaré.

La force scientifique et technologique de la Chine passe maintenant de la recherche de l'accumulation en termes quantitatifs à la réalisation de grands pas en avant en matière de qualité, des découvertes individuelles aux progrès systématiques, en jetant des bases solides pour la croissance économique et l'amélioration des moyens de subsistance et de la sécurité nationale.

Wang souligne qu'à l'avenir, nous devons renforcer notre confiance dans l'innovation et saisir l'occasion formidable d'une nouvelle ronde de révolution des S et T et de transformation industrielle. Face à la première ligne des S et T dans le monde, le principal champ de bataille de l'économie, les grands besoins de notre pays et la santé et la vie de nos gens, nous devons nous en tenir au fonctionnement du « double moteur », à savoir l'innovation en S et T et l'innovation institutionnelle. Nous devons aussi renforcer notre force stratégique nationale en S et T afin d'améliorer la capacité des institutions à relever les défis et les urgences en matière de S et T.

En outre, nous devons planifier la lutte contre la recherche fondamentale et les technologies clés et établir un système national systématique, complet et efficace d'innovation en S et T afin de stimuler l'enthousiasme et la créativité des gens qui travaillent dans le secteur des S et T et les entités d'innovation.

La Chine empruntera plus rapidement la nouvelle voie du développement novateur, avec d'excellents talents, des technologies de pointe, des industries exceptionnelles et une économie et une nation fortes. Elle s'efforcera de devenir l'un des chefs de file de l'innovation et une puissance scientifique et technologique dans le monde, a expliqué M. Wang.

« L'autonomie et l'autosuffisance en S et T s'inscrivent également dans le droit fil de l'autonomie et de l'innovation indépendante auxquelles nous avons toujours accordé une grande importance, qui ne contredisent pas l'ouverture et la coopération, mais forment plutôt une unité dialectique », a souligné M. Wang.

La voie de l'innovation individuelle aux caractéristiques chinoises doit mener à l'ouverture et à la coopération, alors que l'autonomie et l'autosuffisance sont la prémisse et la base pour qu'elle soit réalisée d'une manière mutuellement égale et respectée.

« L'innovation que recherche la Chine est l'innovation ouverte. L'innovation scientifique et technologique de la Chine n'a jamais été et ne sera jamais menée derrière des portes closes », a déclaré M. Wang. Depuis plus de 40 ans, l'ouverture, la coopération, les échanges et l'apprentissage mutuel jouent un rôle important dans la promotion de l'innovation scientifique et technologique en Chine. Nous avons toujours insisté sur le fait que nous devrions élaborer des plans d'innovation scientifique et technologique dans une perspective mondiale et nous intégrer activement au réseau mondial de l'innovation.

À l'heure actuelle, la Chine ne peut pas poursuivre l'innovation et le développement en s'isolant du reste du monde, et celui-ci a besoin de la Chine pour réaliser des progrès scientifiques et technologiques à l'échelle internationale. « La Chine doit améliorer sa capacité d'innovation indépendante et bien gérer ses propres activités, tout en espérant apprendre des expériences plus approfondies du reste du monde. Elle doit user davantage de sa sagesse pour relever les défis mondiaux », a-t-il souligné.

« Pour l'avenir, la Chine fera de plus grands progrès d'ouverture et la de coopération en matière de S et T. Nous sommes prêts à entamer un dialogue et des échanges avec d'autres pays en ce qui concerne les politiques de S et T, les plans de développement, l'éthique de la recherche et les domaines d'intérêt commun dans les S et T ainsi que l'innovation. » En outre, la Chine cherchera un terrain d'entente tout en conservant des différences sur le plan de l'ouverture et de la coopération. Elle s'efforcera de parvenir à un plus grand consensus sur la gouvernance scientifique et technologique internationale.

Parallèlement, la Chine se concentrera sur des questions mondiales telles que les changements climatiques, l'énergie et les ressources, ainsi que la santé publique, et mettra en place un fonds de recherche scientifique pour soutenir la recherche conjointe avec des pays du monde entier.

En outre, de grands efforts seront déployés pour améliorer davantage l'environnement juridique et politique de l'innovation scientifique et technologique en Chine, pour renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle, pour offrir des chances égales et des conditions pratiques de travail aux talents étrangers, pour mettre sur pied des entreprises en Chine et pour faire du pays une destination favorable pour les innovateurs et les entrepreneurs du monde entier.

