Mise à jour sur le programme de forage sur le projet K2 de Dios





MONTRÉAL, 19 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration Inc. donne avec plaisir des nouvelles des premiers forages à vie toujours en cours sur sa propriété d'or K2, détenue à part entière sans redevances sur le territoire Eeyou Istchee en baie James au Québec.

Dios a foré en ce moment 6 sondages (1761 mètres) répartis sur 500 m par 1,5 km, testant 3 cibles géophysiques distinctes (pp-1, pp-2 & pp-5) du secteur WI-TARGET n'affleurant pas. Plusieurs zones minéralisées altérées furent découvertes par forage et une partie des échantillons de carotte a été envoyée au laboratoire ALS de Val d'Or. Deux autres forages sont prévus sur la pp-5 et deux autres sur la cible Attila, à 7 km à l'est.

Sur la cible pp-1, les sondages 01 à 03 ont recoupé une diorite synvolcanique à phénocristaux (feldspath) injectée de dykes basiques et gabbros. Des sections de diorite foliée séricitisée renferment 1-3% filonnets de quartz & 1-2% pyrite sur des épaisseurs atteignant 20 m.

Sur la cible pp-2, les sondages 04&05 ont recoupé des sections de 15-40 mètres de gabbros fracturés, injectés de 1-3% filonnets de quartz associés à 1-3% de pyrrhotine et 1% pyrite. Dans le 05, un autre gabbro est recoupé d'un cisaillement de 30 mètres d'épais renfermant 1-5% de filonnets de quartz-carbonate & tr-1% pyrite, au sud de la pp-2.

Sur la cible pp-5, un dyke basique folié carbonaté et injecté dans une tonalite à biotite contient 1-4% de veinules de quartz-carbonate-pyrite & 1-5% de pyrite disséminée sur un 8 m du trou 6.

Dios y entreprend les premiers forages à vie suite aux travaux positifs des dernières années réalisés par son équipe d'exploration et au tout récent levé géophysique au sol (PP). Dios a découvert la cible d'or WI TARGET, un conducteur électromagnétique de 3 km (atteignant en affleurement 10 g/t en or) du côté ouest du pluton de Kali.

Plusieurs autres secteurs d'intérêt méritent un suivi. De premiers forages sont donc prévus cet automne, en plus, sur les indices minéralisés en or-cuivre-argent d'ATTILA, 7 km vers l'est, dans un dôme fracturé de rhyodacite au-dessus du Porphyre de Kali, (réseau de veinules riches en chalchopyrite de 75 m de long par 5-15 m de large atteignant 8.08 g/t Au, 96.7 g/t Ag, 2.43% Cu), au sud-ouest de la découverte d'or Patwon d'Azimut. Ce communiqué fut révisé par Marie-José Girard Geo M.Sc., personne qualifiée.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.

Contactez :

Marie-José Girard, Geo M.Sc., Présidente, Personne Qualifiée (43-101)

514 923-9123 mjgirard@diosexplo.com

Website: www.diosexplo.com

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 21:05 et diffusé par :