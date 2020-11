Air Canada salue l'initiative scientifique d'Hawaii visant à éliminer la quarantaine imposée aux Canadiens qui se rendent dans l'archipel





Vols sans escale entre Vancouver et Hawaii à partir du 17 décembre et entre Calgary et Maui à partir du 18 décembre

MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada se réjouit aujourd'hui de l'annonce faite par Hawaii selon laquelle les Canadiens peuvent à présent être exemptés de la quarantaine obligatoire de 14 jours à leur arrivée dans les îles hawaïennes en effectuant un test de dépistage avant le voyage.

« Nous sommes ravis d'apprendre que le gouverneur Ige a étendu aux Canadiens l'initiative de dépistage scientifique avant le voyage, mise en place par Hawaii pour permettre aux voyageurs d'être exemptés de la quarantaine obligatoire à leur arrivée dans l'archipel, et nous nous réjouissons qu'Air Canada fasse partie des transporteurs privilégiés dans le cadre du programme Safe Travels d'Hawaii, a déclaré Timothy Liu, directeur général - Planification commerciale d'Air Canada. Nous maintenons depuis longtemps qu'il est préférable de privilégier des stratégies sécuritaires et fondées sur la science, plutôt que des quarantaines généralisées, pour favoriser une reprise sûre et sécuritaire du transport aérien. Grâce au programme à l'avant-garde de l'industrie Air Canada SoinPropre+, qui combine des normes de biosécurité et des mesures de prévention déployées à l'échelle de l'entreprise, nos clients pourront toujours faire des réservations et voyager avec nous en toute confiance ».

De plus amples renseignements sur les exigences d'Hawaii en matière de dépistage avant le voyage seront publiés sous peu à aircanada.com.

Air Canada commencera à assurer la liaison entre Hawaii et Vancouver le 17 décembre, avec quatre vols hebdomadaires pour Maui et trois vols hebdomadaires pour Honolulu. Les vols entre Calgary et Maui commenceront le 18 décembre, et Air Canada prévoit en augmenter la fréquence et offrir plusieurs vols par semaine.

Nous invitons les voyageurs à visiter les sites Web appropriés, dont ceux de leur destination finale et celui du gouvernement du Canada, pour prendre connaissance des exigences en matière de documents d'entrée et de quarantaine, car celles-ci peuvent être modifiées sans préavis. Les résidents de l'Alberta peuvent être admissibles au projet pilote (en anglais) mené conjointement par les gouvernements du Canada et de l'Alberta, qui consiste à faire passer aux résidents un test de dépistage à leur arrivée dans la province dans le but de réduire la quarantaine.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux.

