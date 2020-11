Congé scolaire du temps des fêtes : La FEEP satisfaite de la solution proposée par le gouvernement





MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est satisfaite des mesures proposées qui permettent de limiter la propagation du virus, sans nuire à la réussite scolaire.

« À la Fédération, la réussite et la persévérance scolaires sont nos priorités absolues. Dans ce contexte, nous sommes satisfaits des mesures proposées qui permettent de poursuivre l'enseignement, tout en limitant la propagation du virus pendant et après la période des fêtes, » a déclaré David Bowles, président de la Fédération.

La Fédération apprécie la flexibilité laissée aux écoles. Rappelons qu'à la demande du ministère de l'Éducation, toutes les écoles ont élaboré un plan d'urgence au début de l'année afin d'être prêtes à offrir l'enseignement à distance.

Par ailleurs, la Fédération demande au ministère de l'Éducation de reconsidérer la décision de fixer la pondération du premier bulletin à 50 %, pour la fixer à 40 % (comme c'est le cas habituellement pour l'ensemble des deux premiers bulletins de l'année) ou moins. De façon générale, les élèves qui ont de la difficulté à l'école sont moins forts au 1er bulletin. D'habitude, au fur et à mesure que l'année progresse et qu'ils reçoivent l'aide nécessaire (orthopédagogie, tutorat, programme d'entraide par les pairs, période de récupération et de préparation aux examens, clinique de français, etc.), les résultats s'améliorent d'un bulletin à l'autre et sont meilleurs au dernier bulletin, alors que l'équipe-école eu le temps de bien les accompagner et de veiller à la consolidation des apprentissages.

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 133 écoles secondaires, 111 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par quelque 116 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils ainsi que des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et https://www.feep.qc.ca/ .

