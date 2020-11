Le Seoul Fintech Lab soutient les startups fintech coréennes pour s'implanter en Europe





Le Seoul Fintech Lab, lancé par le gouvernement métropolitain de Séoul dans le but de faire de la ville l'un des centres financiers mondiaux, organisera une rencontre en ligne 10X Extension in Luxembourg le 26 novembre, comportant des sessions de réseautage et de relations avec les investisseurs entre les entreprises nationales souhaitant développer des affaires en Europe et des investisseurs et financiers européens.

L'événement est conçu pour fournir aux startups du Seoul Fintech Lab des opportunités de collaboration commerciale avec des investisseurs luxembourgeois, des entreprises fintech et des experts du secteur financier.

Le Grand-Duché est considéré comme une capitale mondiale des technologies financières car il offre de faibles barrières à l'entrée grâce à des incitations fiscales et à une approbation rapide. La création d'une société au Luxembourg étant également reconnue dans d'autres pays membres de l'Union européenne, elle ouvre une bonne opportunité d'implantation dans d'autres pays européens. C'est la raison pour laquelle le pays est considéré comme la destination idéale pour obtenir un visa pour les affaires à l'échelle de l'UE.

De nombreuses sociétés internationales telles qu'eBay, Skype, Amazon et Rakuten ont leur siège social européen dans le pays, tandis que PayPal, grande entreprise de fintech, a reçu l'autorisation de créer une banque dans ce pays.

L'événement débutera par le discours de bienvenue de Stéphane Pesch, PDG de la Luxembourg Private Equity & Venture Capital Association (LPEA), suivi de la présentation de l'écosystème du Seoul Fintech Lab et de la fintech au Luxembourg, ainsi que d'une table ronde sur la collaboration entre institutions financières conventionnelles et entreprises fintech.

Ensuite, les startups du Seoul Fintech Lab telles que BC Labs, Spiceware, XQuant, Quotabook et Finhaven présenteront leurs entreprises, avec une session de questions-réponses avec les participants luxembourgeois à la fin.

Le Seoul Fintech Lab a méticuleusement préparé l'événement en coopération avec LUXKO, l'accélérateur de startup luxembourgeois, afin que la mise en relations des entreprises puisse se dérouler sans problème.

KeunJin Kim, PDG de Spiceware, l'une des startups coréennes participant à l'événement, a déclaré : « Il y a déjà plusieurs startups fintech qui s'installent au Luxembourg. Grâce à cette rencontre en ligne qui précède une entrée véritable sur le marché européen, nous espérons promouvoir nos services auprès des publics européens, tout en identifiant des entreprises clientes potentielles rencontrant des problèmes de protection de la vie privée ».

HoHyun Ko, directeur du Seoul Fintech Lab, a déclaré : « Avec ce programme, nous prévoyons de soutenir pleinement les startups fintech nationales en attirant des investissements étrangers, en signant des partenariats et en aidant à l'entrée sur le marché européen ».

L'application en ligne pour la rencontre de Luxembourg est disponible sur le site du Seoul Fintech Lab (https://seoulfintechlab.kr/en/news/2530).

Liste des startups actives au sein du Seoul Fintech Lab

1. BC Labs

VOLTA propose un marché ouvert de stratégies de trading, en reliant les investisseurs particuliers et les traders professionnels pour que les investisseurs particuliers puissent faire du trading comme des professionnels, à l'aide de traders professionnels.

Il existe de nombreuses équipes composées d'un ou deux programmeurs talentueux, qui réalisent des profits élevés simplement en exécutant quelques algorithmes de stratégie de trading. Cependant, ces groupes manquent de ressources telles que la marque, l'organisation, les capitaux pour les services de marketing, de financement et de clientèle, et ils recherchent une plateforme automatisée qui leur permettra de se concentrer uniquement sur le trading.

2. Spiceware

Spiceware on Cloud est un SaaS qui protège en toute sécurité toutes les données exploitées par les entreprises de la finance, du secteur public, des télécommunications et de la santé, en fournissant des services de sécurité des données et de protection des données personnelles, pour l'élaboration d'infrastructures utilisant le cloud, le big data et l'IA.

Il s'agit d'un service de protection des données personnelles cloud natif, offrant les fonctionnalités suivantes : cryptage, gestion des journaux d'accès, suppression, anonymisation & pseudonymisation des informations personnelles.

Créée en 2017, la société a obtenu un investissement de AhnLab, importante société de sécurité informatique en Corée du Sud, ainsi que d'autres sociétés de capital-risque en Corée. Spiceware est un partenaire technologique choisi d'Amazon APN dans la catégorie DB Encryption depuis 2018.

3. XQuant

XQuant est l'un des principaux spécialistes coréens du traitement et de l'analyse de données non structurées pour les institutions financières. Nos produits TS-Expert et ESG-Analytics aideront votre organisation à extraire les informations pertinentes et à améliorer l'efficacité de votre équipe. www.xquant-ai.com

4. Quotabook

Quotabook est une plateforme de gestion d'actions pour les entreprises et les investisseurs. Les startups et les entreprises de capital-risque peuvent synchroniser les données cruciales sur les actions et les problèmes de gouvernance d'entreprise via une plateforme d'actions en ligne, afin que chaque actionnaire et chaque société de portefeuille puissent communiquer via une SSOT (single source of truth). Quotabook est utilisé par la plupart des entreprises de capital-risque et startups de premier plan en Corée, tout en ayant des partenariats avec 33 % des agents de transfert en Corée. La société a été constituée fin 2019 et a été financée par près de 20 sociétés de capital-risque, accélérateurs et banques depuis lors.

5. Finhaven

Finhaven est une société de technologie des marchés financiers qui offre une solution simple, sûre et sécurisée de dépôt et de règlement sans papier à tous les acteurs du marché. Notre plateforme technologique exploite la technologie des registres distribués et couvre les activités de KYC, AML, adéquation, augmentation de capital, distribution primaire, marché, règlement, dépôt, relations avec les investisseurs et gestion des opérations sur titres. Ce nouveau système de marché des capitaux numérique permettra un règlement en temps réel, en éliminant le besoin d'agences de compensation, de dépositaires centraux et de service de garde. Finhaven Capital, une filiale à cent pour cent de Finhaven Technology Inc. est un courtier inscrit sur le marché dispensé, dans six provinces du Canada, de la Colombie-Britannique au Québec (Finhaven Capital opère sous le nom de « Finhaven Private Markets »). Finhaven Asia, autre filiale de Finhaven, est implantée à Séoul pour développer l'activité de la société sur les marchés asiatiques.

Au sujet de Seoul Fintech Lab

Le Seoul Fintech Lab a été créé en 2018 par la ville métropolitaine de Séoul. En octobre 2019, le Lab a déménagé son bureau à Yoido (Séoul) afin de pouvoir accroître sa compétitivité, en renforçant les interactions avec les entreprises financières de la région. Le Lab fournit des espaces de bureau aux startups fintech pour une durée allant jusqu'à deux ans, tout en proposant des programmes d'accélérateur personnalisés en fonction de leurs besoins de croissance. Le Lab prévoit d'augmenter le nombre de startups en son sein à 100 en 2020.

