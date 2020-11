Forter lève 125 millions USD dans le cadre d'un financement de série E ; la croissance rapide et la demande du marché pour une plateforme de prévention de la fraude en temps réel élèvent la valorisation à plus de 1,3 milliard USD





Forter, le chef de file de la prévention de la fraude dans le commerce électronique, a annoncé aujourd'hui avoir levé 125 millions USD dans le cadre d'un financement de série E. Mené par Bessemer Venture Partners, Felix Capital et Itai Tsiddon, avec la participation de Sequoia Capital, NewView Capital, Scale Venture Partners, March Capital Partners et Commerce Ventures, le tour de financement propulse la valorisation de Forter à plus de 1,3 milliard USD.

Ce financement permettra à Forter d'accélérer sa vision qui est d'établir un écosystème de confiance parmi les commerçants en ligne, les banques et les fournisseurs de paiement pour bloquer la fraude et donner aux consommateurs la commodité de réaliser des achats librement et en toute confiance. La société continuera d'étendre sa suite de solutions et son réseau de données mondial, qui a doublé de taille au cours des douze derniers mois, dépassant les 200 milliards USD de transactions en ligne annuelles, et protégeant plus de 800 millions d'acheteurs.

« Nous avons décidé de créer une coalition mondiale de commerçants, de banques et de prestataires de paiement qui luttent ensemble contre la fraude. Nous poursuivons notre mission qui est d'élargir le réseau de confiance en ligne et nous allons continuer d'investir dans notre plateforme en collaboration avec nos clients et partenaires », a déclaré Michael Reitblat, PDG et cofondateur de Forter. « Cette année, nous avons doublé notre équipe qui travaille dans huit bureaux à travers le monde ; nous avons également doublé notre chiffre d'affaires et avons enregistré notre premier trimestre de trésorerie positive. La traction du marché dont nous avons bénéficié nous permet d'investir davantage dans notre plateforme et d'avoir un impact encore plus significatif pour le bénéfice de nos clients et partenaires. Nous resterons une entreprise indépendante qui continuera à développer son empreinte dans l'écosystème du commerce. »

Entièrement automatisée, la plateforme de prévention de la fraude en temps réel de Forter bénéficie de la confiance de nombreux grands commerçants de tous les marchés verticaux, parmi lesquels ASOS, Boohoo, Sephora, Hugo Boss et Adobe. Le réseau mondial de la société offre une vue complète des comportements des clients frauduleux et légitimes, permettant des décisions de fraude incroyablement précises avec une expérience client améliorée.

Au cours de l'année écoulée, Forter a stimulé l'innovation produit et étendu son écosystème de partenaires afin de protéger les commerçants et les consommateurs tout au long de l'expérience de commerce électronique, avec notamment les offres suivantes :

Loyalty Program Fraud Protection qui protège contre la prise de contrôle de compte (account takeover, ATO), la fraude sur les nouveaux comptes, la fraude transactionnelle et la violation de politiques ; Returns Abuse Protection pour identifier et arrêter les récidivistes ; et Smart Routing, qui fournit des décisions automatisées d'acheminement des paiements afin d'éliminer les fausses baisses et de réduire de 50 % les pertes de revenus.

Fraud Prevention Platform for Payment Service Providers (PSPs), qui permet aux fournisseurs de services de paiement comme FreedomPay, FIS Worldpay, Global Payments et Checkout.com, de fournir la meilleure prévention contre la fraude à leurs commerçants.

Des partenariats et intégrations avec des leaders de l'écosystème du commerce électronique au sens large, notamment Mastercard, SAP, Salesforce et Adobe, pour augmenter les taux d'approbation et éliminer la fraude tout au long du parcours client.

« Les entreprises qui peuvent permettre aux organisations internationales d'accueillir en toute sécurité la transformation numérique, de l'accélérer, et d'augmenter la valeur à vie de leurs consommateurs en ligne sont inestimables à l'heure où le commerce électronique continue de croître », a déclaré Elliott Robinson, partenaire chez Bessemer Venture Partners. « Forter a transformé la prévention de la fraude en un catalyseur commercial en unissant l'ensemble de l'écosystème de l'économie numérique pour combattre de front la fraude et permettre aux personnes de réaliser leurs achats en toute sécurité. »

L'impact de Forter en termes d'expérience client inclut :

Une réduction de 75 % des faux positifs

Une réduction de 60 % de la fraude

Des décisions en temps réel entièrement automatisées tout au long du parcours client

« Le fait de travailler avec Forter a changé notre approche de la gestion de la fraude et considérablement amélioré notre taux d'approbation tout en contribuant à renforcer la confiance dans nos capacités de lutte contre la fraude », a déclaré Kristina Blahnik, PDG de Manolo Blahnik. « Nous pouvons désormais offrir une expérience plus positive et plus transparente à nos clients tout en renforçant notre offre d'e-commerce. Ce sont-là des priorités fondamentales pour Manolo Blahnik. »

À propos de Forter

Forter, le chef de file de la prévention de la fraude dans le commerce électronique, traite plus de 200 milliards USD de transactions commerciales en ligne, protégeant plus de 800 millions de consommateurs à l'échelle mondiale contre l'utilisation frauduleuse des instruments de paiement, l'usurpation des comptes, le vol l'identité, entre autres. Sa solution de prévention de la fraude basée sur l'identité détecte les activités frauduleuses en temps réel, dans tout le spectre des expériences clients en ligne.

La plateforme intégrée de prévention de la fraude de Forter est alimentée par son Réseau mondial de données (Global Data Network) en croissance rapide, et est étayée par une recherche et une modélisation prédictives sur la fraude, ainsi que par la capacité des clients à adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques. Forter reçoit donc la confiance de sociétés du classement Fortune 500 pour fournir une précision exceptionnelle, une expérience utilisateur plus fluide et augmenter les ventes avec des coûts grandement réduits. Forter a récemment été nommée « Leader de la prévention de la fraude dans le commerce électronique » par Frost & Sullivan.

