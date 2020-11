Pour offrir aux clients de nombreux avantages supplémentaires, Walgreens réinvente le plus vaste programme national de fidélisation axé sur la santé et le bien-être





Walgreens a annoncé aujourd'hui le lancement de myWalgreens, une réinvention complète de son programme de fidélisation de la clientèle qui offre aux clients de nouveaux avantages importants, dont l'offre de distribution au détail le jour même la plus rapide disponible aujourd'hui*. Les clients peuvent désormais faire leurs achats en ligne et sur une application mobile entièrement repensée pour les articles de santé et de bien-être, puis les récupérer dans le magasin, sur le trottoir ou en service au volant, le tout en seulement 30 minutes.**

Walgreens gère le plus vaste programme national de fidélisation de la clientèle axé sur la santé et le bien-être, avec plus de 100 millions de membres. Il est maintenant plus facile que jamais pour ses membres de rester en bonne santé, de faire des achats de manière pratique et d'économiser de l'argent et du temps de manière transparente dans plus de 9 000 magasins, sur le site Walgreens.com et l'application mobile.

Les nouveaux avantages s'ajoutent à de nombreux autres déjà offerts par Walgreens. Il s'agit notamment d'un service de livraison à domicile via DoorDash et Postmates et un Club d'épargne sur ordonnance offrant jusqu'à 80 % de rabais sur les prix de détail au comptant.

Les membres myWalgreens peuvent s'inscrire rapidement et facilement sans frais et recevront désormais :

Un pour cent de ristourne Walgreens Cash dans tout le magasin

Cinq pour cent de ristourne Walgreens Cash sur les produits de la marque Walgreens

Des offres exclusives « Only for you » (Seulement pour vous)

De plus, l'application mobile propose désormais une large gamme de services de santé et de bien-être pour les clients et les patients, y compris un clavardage pharmaceutique 24h / 24 et 7j / 7, un accès pour trouver et réserver des rendez-vous de soins médicaux et de vaccination, des conseils personnalisés sur la santé et le bien-être, des alertes grippales en temps réel et bien plus encore. La version précédente de l'application, qui était déjà très populaire, a été téléchargée plus de 65 millions de fois.

« En tant que pharmacie communautaire américaine, Walgreens offre une expérience inégalée pour aider les clients et les patients à gérer leur santé et leur bien-être pendant la crise sanitaire la plus grave de notre vie », a déclaré John Standley, président de Walgreens. « Comme toujours, nos plus de 25 000 pharmaciens d'officine demeurent au coeur de notre offre. Nos pharmaciens et nos équipes de soins aux patients font bien plus que simplement servir les ordonnances : ils fournissent des conseils fiables, un soutien personnalisé et une vaste gamme de services.

Le lancement de myWalgreens marque une autre étape importante dans la transformation numérique de l'entreprise. Walgreens offre aux clients de plus en plus d'avantages et une expérience hautement personnalisée en travaillant avec les meilleurs partenaires en matière de technologie et d'information client, notamment Microsoft, Adobe et Epsilon.

En ligne ou sur l'appli, les membres myWalgreens peuvent :

Gagner du temps et améliorer la commodité

Acheter un assortiment complet de plus de 27 000 articles, y compris des produits de santé et de bien-être au quotidien et des produits essentiels en vente libre, ainsi que des photos

Ajouter un mode de paiement à leur portefeuille numérique pour un paiement sans contact plus rapide

Échanger des points de récompense Walgreens Cash instantanément à la caisse

Choisir des reçus numériques pour un paiement rapide sans contact et pour suivre les achats

Rester en bonne santé

Gagner des récompenses Walgreens Cash bonus pour atteindre des objectifs de santé

Recevoir quotidiennement des recommandations personnalisées en matière de santé et de bien-être, ainsi que des prévisions environnementales et de santé locales en temps réel

Aider les communautés

Faire don de leurs récompenses Walgreens Cash à des oeuvres caritatives (les organisations caritatives éligibles alterneront, en commençant par Full Plate Project, un programme du Red Nose Day de Comic Relief US qui lutte pour éliminer la pauvreté des enfants)

À partir d'aujourd'hui, les membres actuels de Walgreens Balance Rewards peuvent transférer leur adhésion à myWalgreens sur mywalgreens.com. Les membres Current Balance Rewards ont jusqu'au 31 janvier 2021 pour s'inscrire à myWalgreens afin de garantir que leurs récompenses existantes soient transférées au nouveau programme. Au cours des prochains mois, myWalgreens annoncera encore plus d'avantages pour les clients et les patients.

À propos de Walgreens

Walgreens (www.walgreens.com) fait partie de la division Retail Pharmacy USA de Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq : WBA), un leader mondial de la pharmacie de détail et de gros. En tant que société de pharmacie, de santé et de beauté la plus appréciée des États-Unis, le but de Walgreens est de défendre la santé et le bien-être de toutes les communautés américaines. Exploitant plus de 9 000 points de vente à travers l'Amérique, Porto Rico et les îles Vierges américaines, Walgreens est fier d'être une destination santé de quartier desservant environ 8 millions de clients chaque jour. Les pharmaciens Walgreens jouent un rôle essentiel dans le système de santé américain en fournissant une large gamme de services pharmaceutiques et de soins de santé. Pour répondre au mieux aux besoins des clients et des patients, Walgreens propose une véritable expérience omnicanal, avec des plateformes alliant physique et numérique, soutenues par les plus récentes technologies pour fournir des produits et services de haute qualité dans les communautés locales du pays.

* Par rapport aux détaillants de masse alimentaires et pharmaceutiques omnicanaux nationaux qui offrent la récupération en magasin gratuitement.

** Pour les magasins Walgreens qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24, les commandes doivent être soumises au moins une heure avant la fermeture du magasin pour être éligibles. Sinon, la commande sera prête le jour ouvrable suivant. Le client sera informé par e-mail lorsque la commande peut être récupérée et recevra des instructions pour une expérience de conduite conforme aux directives de distanciation sociale. La récupération de la commande dans le délai de 30 minutes n'est pas garantie. Il se peut qu'un changement ou une substitution intervienne en fonction de la disponibilité du produit au moment où la commande est passée. Les commandes d'articles soumis à une limite d'âge ne peuvent être récupérées qu'en magasin. Les commandes sur ordonnance ne sont pas éligibles mais peuvent être commandées via Walgreens Express®. Pour trouver le magasin Walgreens le plus près de chez vous et connaître ses horaires d'ouverture, visitez Walgreens.com/FindAStore.

