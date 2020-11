Services de garde éducatifs ouverts durant les Fêtes - Quel est le plan du ministre de la Famille, questionne la FIPEQ-CSQ?





MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) demande au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, de déposer un plan pour rassurer le personnel des services de garde éducatifs à la petite enfance concernant les risques de contamination accrus à la COVID-19 durant la période des Fêtes en raison des assouplissements annoncés aujourd'hui concernant les rassemblements permis les 24, 25, 26 et 27 décembre.

Rappelons que les Centres de la petite enfance (CPE) et les milieux familiaux régis et subventionnés ne sont généralement pas fermés durant la période des Fêtes. «En reconnaissant que le risque de transmission est plus élevé durant la période des Fêtes, il est normal que nos membres soient inquiètes et qu'elles souhaitent être rassurées», explique Mme Grenon.

«Nous comprenons parfaitement la volonté du gouvernement de permettre les rassemblements pour cette période de l'année. Cependant, nous n'avons toujours pas été consultées sur les mesures de protection à prendre», ajoute la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Accès aux services de garde d'urgence

La FIPEQ-CSQ souligne qu'elle a reçu la confirmation que les intervenantes en petite enfance seraient considérées comme des personnes oeuvrant dans les services essentiels pour l'accès aux services de garde d'urgence lors des journées d'enseignement à distance annoncées par le gouvernement aujourd'hui.

«Dans la mesure où le gouvernement fait le choix de maintenir les services de garde en milieu scolaire ouverts pour les personnes travaillant dans les services essentiels, il nous apparaissait important que nos membres puissent également utiliser ces services», termine Mme Grenon.

À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13?000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) régis et subventionnés.

