Bacardi acquiert une société pionnière des cocktails pré-conditionnés





Bacardi Limited, la plus grande entreprise familiale de spiritueux au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis une participation à 100 % dans la société de cocktails élaborés et pré-conditionnés haut de gamme TAILS. Cette annonce fait suite à la relation fructueuse que les deux sociétés entretiennent depuis que Bacardi a acquis une participation minoritaire dans TAILS en 2018.

Depuis sa création à Londres il y a 10 ans, TAILS a été le pionnier d'une approche sans tracas pour servir des cocktails de qualité supérieure dans les bars, les restaurants et dans tout le secteur de l'hôtellerie et de l'événementiel. Les cocktails TAILS sont élaborés à l'aide du portefeuille de marques haut de gamme Bacardi, puis pré-conditionnés en bouteilles ou à la pression afin que tous les barmans, où qu'ils se trouvent, puissent servir de délicieux cocktails facilement, rapidement, de manière cohérente et à grande échelle.

« Notre mission chez TAILS a toujours été de rendre les cocktails de qualité supérieure plus accessibles aux gens, qu'ils se trouvent dans leur pub local ou dans un festival de musique », affirme le fondateur de TAILS, Nick Wall. « Je sais que Bacardi croit en cette mission autant que moi, et pas seulement cela, ils font aussi des boissons de qualité fantastique. C'est pourquoi leurs marques sont au coeur des cocktails TAILS et pourquoi ils sont l'entreprise idéale pour écrire le prochain chapitre de TAILS. »

« Le secteur de l'hôtellerie fait face à des défis extraordinaires, mais ne vous y trompez pas, nos marques sont élaborées dans des bars et les débits de boisson continuent d'être une priorité pour Bacardi », déclare Mahesh Madhavan, PDG de Bacardi Limited. « Nous apportons aux bars et aux restaurants tout notre soutien pour les aider à surmonter la crise, y compris des solutions intelligentes pour les aider à générer des affaires et des bénéfices. TAILS en est un parfait exemple. TAILS ouvre le monde des cocktails haut de gamme à des bars qui ne pourraient jamais envisager l'idée autrement, et ouvriront dans le même temps une nouvelle source de revenus quand ils en ont le plus besoin ».

La gamme TAILS de cocktails classiques et contemporains sont tous élaborés avec les marques Bacardi et reflètent la façon dont l'entreprise adapte constamment son offre de produits pour être à la pointe des dernières tendances de consommation. La gamme TAILS comprend le Classic et le Berry Mojito, tous deux élaborés avec du rhum BACARD?® ; les cocktails Martini Fruit de la Passion et Espresso, tous deux élaborés avec de la vodka 42BELOW® ; et le Garden Spritz élaboré avec le gin BOMBAY®.

Depuis que Bacardi a acquis sa participation minoritaire il y a deux ans, TAILS s'est étendu du Royaume-Uni à 10 autres marchés en Europe occidentale, et d'autres suivront.

À propos de Bacardi

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques Bacardi comprend plus de 200 marques et étiquettes, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a plus de 158 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 7 000 personnes, gère des installations de production à travers 11 pays et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn ou Instagram.

À propos de TAILS

TAILS fabrique des cocktails conditionnés de manière experte pour assurer une qualité et une rapidité de service constantes dans l'ensemble de l'industrie de l'hôtellerie et de l'événementiel. Créée en 2010, la mission de TAILS est de rendre les cocktails premium plus accessibles et de livrer des cocktails parfaitement servis à grande échelle. En utilisant uniquement les meilleurs ingrédients, y compris des arômes, des jus et des infusions naturels, TAILS propose une large gamme de cocktails contemporains et classiques dans des bouteilles réutilisables de 1 litre et à la pression. Ils comprennent le Mojito Classic et Berry, tous deux élaborés avec du rhum BACARD?® ; les cocktails Martini Fruit de la Passion et Espresso, tous deux élaborés avec de la vodka 42BELOW® ; et le Garden Spritz élaboré avec le gin BOMBAY®. Les cocktails TAILS sont disponibles dans des bars sélectionnés sur 11 marchés d'Europe occidentale.

