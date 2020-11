Visa lance un centre de recherche dont l'objectif est de promouvoir et de faire progresser l'équité et l'inclusivité économiques mondiales





Visa Inc. (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui le lancement du Visa Economic Empowerment Institute (VEEI), un centre d'excellence pour la recherche et le dialogue public-privé sur la politique de paiement, dont l'objectif est de promouvoir et de faire progresser l'autonomisation économique équitable des particuliers, ainsi que des entreprises et sociétés du monde entier.

Le VEEI va développer de nouvelles recherches et perspectives conçues pour éclairer la politique à long terme au sein de l'écosystème mondial des paiements et promouvoir la valeur des paiements numériques et des réseaux mondiaux pour faire progresser l'inclusion et stimuler la croissance économique. Le VEEI servira de forum pour permettre aux décideurs, les régulateurs, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales de se réunir et de collaborer sur des politiques de reconstruction et de croissance de l'économie mondiale.

« Le réseau mondial inégalé de Visa et sa perspective sur les tendances économiques permettront au VEEI de développer de nouvelles connaissances sur l'écosystème des paiements et de fournir des solutions exploitables en vue d'améliorer et de renforcer les communautés », a déclaré Al Kelly, président-directeur général de Visa. « La création du VEEI est notre prochaine étape vers l'élimination des barrières et la création d'opportunités économiques plus accessibles pour tous, partout.?»

La Dr Barbara Kotschwar, professeur à l'Université de Georgetown et ancienne spécialiste à la Banque mondiale, sera la directrice exécutive du VEEI. Elle dirigera une équipe d'universitaires experts en matière de paiement, de banque centrale, de financement du développement, de commerce international, de cybersécurité et d'autres questions clés. Ces universitaires tireront parti des vastes ressources d'information et des capacités technologiques de Visa pour analyser les problèmes et élaborer des recommandations politiques afin d'apporter de vraies solutions aux communautés du monde entier. Bill Sheedy, conseiller principal du PDG de Visa, Al Kelly, présidera l'Institut.

« Alors que notre monde devient plus complexe et interconnecté, il est primordial que nous comblions les lacunes de genre, de développement mondial, d'ethnicité et autres lacunes d'inclusion pour parvenir à la connectivité numérique et à l'accès aux marchés mondiaux pour tous », a déclaré la Dr Kotschwar. «?L'Institut offrira, aux acteurs publics et privés, une plateforme collaborative pour accroître l'autonomisation économique, le commerce et la connectivité mondiale.?»

Pour mener à bien sa mission, le Visa Economic Empowerment Institute se concentrera sur trois piliers stratégiques :

Favoriser l'équité et l'inclusion numériques, qui abordera les problèmes de société, la croissance économique inclusive, l'inclusion financière et le relèvement et la résilience des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

qui abordera les problèmes de société, la croissance économique inclusive, l'inclusion financière et le relèvement et la résilience des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Libérer la croissance grâce au commerce, qui analysera les facteurs susceptibles d'encourager un plus grand commerce numérique et transfrontalier.

qui analysera les facteurs susceptibles d'encourager un plus grand commerce numérique et transfrontalier. Imaginer un avenir ouvert pour les paiements, qui abordera l'avenir de l'argent, les problèmes sociétaux et transfrontaliers et les innovations qui façonnent la manière dont les gens paient et sont payés, et le relèvement des MPME.

Dans le cadre de son lancement, le VEEI a publié une série de déclarations de principe, mettant en évidence certains des principaux défis contextuels sur lesquels ses piliers de recherche se concentreront, notamment :

Favoriser l'équité et l'inclusion numériques : La pandémie a comprimé plusieurs années de transformation numérique en mois, renforçant l'importance de la connectivité numérique et mettant en évidence les inégalités systémiques autour de l'accès et des obstacles à l'utilisation. Par exemple, alors que 93 % de la population mondiale vit à proximité physique du haut débit mobile ou des connexions Internet, près de la moitié (3,6 milliards de personnes) ne les utilisent pas.i

Libérer la croissance grâce au commerce : Les accords commerciaux n'ont pas suivi le rythme des progrès technologiques et de la croissance économique dans l'économie numérique. Avec peu d'engagements fermes sur le commerce numérique, le protectionnisme est en hausse, menaçant la croissance des MPME et leurs connexions à l'économie numérique au sens large.

Imaginer un avenir ouvert pour les paiements: Les innovations en matière de paiement se multiplient et exigent une nouvelle approche des protections de cybersécurité et des services financiers sur les nouvelles plateformes de paiement.

Le VEEI occupe une position unique pour mener des débats entre les secteurs public et privé et les futures publications refléteront ce dialogue. Pour en savoir plus sur le VEEI et pour lire les déclarations de principe, veuillez consulter le site https://usa.visa.com/sites/visa-economic-empowerment-institute.html.

