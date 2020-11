Advanced Bionics introduit la plateforme d'implants cochléaires Marvel et dévoile le premier processeur de son pour enfants au monde





Advanced Bionics (AB), chef de file international dans le domaine de la technologie des implants cochléaires, a reçu l'approbation de Santé Canada et annonce qu'elle met la technologie auditive Marvel à la disposition des porteurs d'implants cochléaires d'Advanced Bionics. Cela comprend :

Nouveau processeur sonore Marvel de CI Naídatm pour adultes

Sky CItm Marvel, le premier processeur de son dédié aux enfants

Nouveau logiciel d'adaptation Target CI avec des fonctionnalités inédites pour l'industrie

Nouvelle application Advanced Bionics Remote pour des réglages faciles via le téléphone intelligent

Naída CI Marvel offre aux utilisateurs une expérience auditive puissante avec un confort et une commodité faciles à utiliser

Forte de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des implants cochléaires, Advanced Bionics fait profiter aux porteurs adultes d'implants cochléaires de la célèbre plateforme Phonak Marvel. Avec la solution AutoSense OStm 3.0, Naída CI Marvel offre une qualité sonore et des performances excellentes dans diverses situations tout au long de la journée. L'algorithme d'apprentissage automatique analyse les sons provenant de l'environnement de l'auditeur toutes les 0,4 secondes et peut déterminer si celui-ci se trouve dans un restaurant bruyant, une automobile, une salle de concert, à la maison, etc. Il enclenche ensuite les fonctions appropriées du système d'implant cochléaire pour personnaliser et améliorer l'expérience auditive de l'utilisateur en fonction des caractéristiques spécifiques de l'environnement d'écoute.

Avec Marvel CI, Advanced Bionics a mis au point le premier processeur de son pour implant cochléaire au monde qui se connecte à pratiquement tous les dispositifs compatibles Bluetooth et permet de téléphoner en mains libres. Le boîtier ergonomique unique de Naída CI Marvel et son embout fin offrent une expérience de port sûre, discrète et confortable. En combinaison avec l'application AB Remote, qui permet une gestion pratique et discrète des appareils auditifs, il offre une facilité d'utilisation ultime.

Sky CI Marvel : le tout premier processeur de son dédié aux enfants

Sky CI Marvel intègre un procédé de traitement du son Advanced Bionics éprouvé à la plateforme Marvel de Phonak, leader mondial des soins auditifs pédiatriques. Le système d'exploitation AutoSense Sky OStm 3.0 est similaire à la version adulte de Naida CI Marvel, mais il est spécialement conçu pour les situations d'écoute caractéristiques d'un enfant, assurant une qualité sonore et des performances excellentes partout où il se trouve.

Sky CI Marvel offre une grande variété d'options de port, de couleurs préférées des enfants et d'accessoires imperméables, ce qui lui permet de s'adapter aux aventures d'un enfant en pleine croissance. Sa technologie intégrée Rogertm contribue à ce que les enfants entendent leurs professeurs et leurs amis dans les salles de classe, les cafétérias et les auditoriums directement dans leurs oreilles, en évitant le bruit dans l'environnement. La connectivité directe des téléphones intelligents via Bluetooth® et l'application intuitive AB Remote aident les enfants à rester en contact avec le monde qui les entoure.

Target CI Marvel a été spécialement conçu pour offrir aux audioprothésistes des ajustements plus faciles, plus rapides et plus intelligents.

Target CI simplifie les ajustements pour les audioprothésistes grâce à la norme industrielle Noahlink Wireless, leur offrant ainsi qu'à leurs patients la liberté et la commodité d'une programmation sans câble. Pour la toute première fois, les professionnels peuvent programmer un implant cochléaire et une aide auditive compatible avec un logiciel en une seule session d'adaptation. Son fonctionnement intuitif et sa conception et ses caractéristiques centrées sur l'utilisateur permettent des adaptations plus rapides, ce qui permet aux professionnels de passer plus de temps avec leurs patients, plutôt qu'avec le logiciel. Target CI est par ailleurs conçu pour être un outil d'adaptation encore plus intelligent, avec des paramètres par défaut optimisés pour les patients porteurs d'un implant cochléaire, laissant aux professionnels la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de chaque patient.

« C'est l'un des lancements de produits les plus significatifs qu'Advanced Bionics n'ait jamais réalisé. Grâce à la plateforme Phonak Marvel, qui a connu un grand succès, Naída CI Marvel, Sky CI Marvel et Target CI révolutionneront la façon dont nos utilisateurs entendent avec leurs systèmes d'implants cochléaires et la façon dont leurs audioprothésistes les adaptent, »a déclaré Victoria E. Carr-Brendel, Docteur en médecine, GVP, Sonova Group et présidente d'Advanced Bionics.

À propos Advanced Bionics

Advanced Bionics est un leader mondial dans le développement de solutions auditives pour les personnes souffrant d'une perte auditive sévère à profonde et à qui les appareils auditifs ne profitent plus. Fondée en 1993 et filiale du Groupe Sonova depuis 2009, AB développe une technologie sophistiquée d'implant cochléaire permettant aux utilisateurs d'entendre le mieux possible. AB a rejoint Phonak au sein du Groupe de sociétés Sonova et a démarré une collaboration sans pareille dans l'industrie. Depuis lors, les leaders de l'innovation en matière d'implants cochléaires et d'appareils auditifs ont continuellement combiné leurs technologies de façon à offrir de nouvelles solutions auditives inégalées.

Avec des ventes dans plus de 50 pays et une expérience confirmée dans le développement de produits de haute performance et à la fine pointe de la technologie, le groupe mondial talentueux de technologues et de professionnels d'AB est déterminé à travailler avec intégrité, à établir une vraie relation avec les patients et les professionnels, et à rester fermement engagé envers la meilleure performance possible.

