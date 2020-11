La société Fintech Obligo lève 15,5 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A pour lancer une nouvelle norme de location sans caution





La demande croissante de location résidentielle sans caution, qui s'est accélérée en raison des pressions économiques liées à la COVID-19, a entraîné une croissance rapide de l'alternative proposée par Obligo, consistant à déposer une caution fondée sur un crédit.

NEW YORK, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La société de technologie financière Obligo a annoncé aujourd'hui un cycle de financement de série A de 15,5 millions de dollars avec la participation d'investisseurs, dont 83North, 10D, Entrée Capital, Viola Credit, ainsi que d'autres investisseurs immobiliers stratégiques. Le financement permettra à Obligo de déployer sa technologie sans caution dans des millions de foyers aux États-Unis.

Obligo permet aux locataires de louer un appartement sans dépôt de caution. Au lieu de déposer une caution ou d'acheter une assurance caution, les locataires soumettent un mode de paiement pour l'autorisation préalable, semblable à un processus d'enregistrement dans un hôtel. Si le propriétaire soumet des frais à la fin du bail, Obligo effectue, dans un premier temps, le règlement. Le locataire pourra rembourser en totalité ou en versements échelonnés. Avant que les candidats ne soient autorisés à adhérer à Obligo, ils doivent connecter leur compte bancaire à la plateforme à l'aide de la technologie Open Banking et accepter que leurs finances fassent l'objet d'un examen, un processus alimenté par le moteur de souscription basé sur l'intelligence artificielle d'Obligo.

« Compte tenu des répercussions économiques de la crise de la COVID-19, la location sans caution n'a jamais été aussi pertinente », a déclaré Roey Dor, PDG d'Obligo. « Nous pouvons aider les familles à éviter de payer une caution au moment de l'emménagement ou leur rendre ce dépôt au milieu de leur bail. Les propriétaires qui utilisent notre technologie bénéficient de coûts d'exploitation réduits et sont en mesure de promouvoir leurs propriétés en tant que collectivités sans caution, ce qui constitue une mesure incitative forte favorisant à la fois le déménagement et le renouvellement de bail. »

« La location sans caution a reçu une validation sans précédent au cours de la dernière année, par le biais d'incitations réglementaires et une demande accrue des propriétaires cherchant à bénéficier d'un avantage concurrentiel », a déclaré Yahal Zilka, co-fondateur et associé directeur de 10D. « Dans le domaine de la location sans caution, Obligo dispose d'une avance technologique claire avec de puissantes capacités de souscription, de collecte et d'intégration. Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe visionnaire d'Obligo dans cette aventure passionnante. »

Fondée en 2018 par les frères Roey Dor et Omri Dor, Obligo a établi des partenariats avec des gestionnaires immobiliers de premier plan tels que Beam Living (StuyTown), Aimco, Common Living, Olshan Properties, AJ Clarke, Time Equities, Hunter Lafayette, Landmark Communities, et bien d'autres encore.

« Après une évaluation approfondie, Common a décidé de déployer Obligo dans l'ensemble de notre portefeuille national plus tôt cette année. Pendant cette période tumultueuse, permettre aux locataires de Common de disposer de plus d'argent grâce à Obligo a changé la donne », a déclaré Brad Hargreaves, fondateur et PDG de Common. « La mission de leur équipe est entièrement alignée sur la nôtre : créer une expérience de location sans stress, tout en augmentant les résultats pour nos partenaires immobiliers. De plus, Obligo fait partie intégrante de notre propre expérience de logiciel de marque, ce qui fait le bonheur de nos résidents et de notre équipe de location. »

Obligo libère les propriétaires et les locataires du fardeau des dépôts de garantie, abaisse les coûts, augmente les flux de trésorerie et simplifie le processus d'emménagement. Les propriétaires et les gestionnaires utilisent Obligo pour rationaliser leurs opérations, se conformer aux règlements qui évoluent, rendre leurs annonces plus attrayantes pour les locataires et encourager les renouvellements. Seule solution alternative à la garantie qu'offre une caution, la solution basée sur le crédit d'Obligo maintient les propriétaires en sécurité et les locataires responsables en combinant la technologie Open Banking avec les capacités de souscription et de recouvrement basées sur l'intelligence artificielle. Depuis le lancement de sa solution Fintech en 2018, Obligo a établi des partenariats avec des gestionnaires immobiliers de premier plan aux États-Unis.

