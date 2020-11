L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - HAND

Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») a annoncé aujourd'hui sa distribution pour le mois de novembre 2020 et fait le point sur les collectes des loyers de novembre et sur ses liquidités d'exploitation. « Les bons...

Reprise des négociations pour : Société : YORKTON EQUITY GROUP INC. (formerly Trusted Brand 2016 Inc.) Symbole à la Bourse de croissance TSX : YEG (formerly HAH.P) Reprise (HE) : 9 h 30 11/20/2020 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...