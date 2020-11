MFA lance le programme de certification MulteFire 1.0 pour prendre en charge l'écosystème de périphériques interopérables destinés aux réseaux sans fil privés





La MulteFire Alliance (MFA) a annoncé aujourd'hui le lancement de son Programme de certification MulteFire 1.0. De plus, le premier appareil CPE a été certifié conforme.

Grâce à la technologie MulteFire, les entreprises peuvent désormais déployer à moindre coût leur propre réseau LTE privé et profiter des avantages d'une capacité, d'une couverture, d'une mobilité et d'une sécurité intégrée accrues nécessaires pour les cas d'utilisation de l'industrie 4.0.

La spécification MulteFire 1.0 définit le fonctionnement LTE dans des bandes de spectre partagé et sans licence, y compris la bande globale de 5 GHz. Le programme de certification teste les eNodeB avec les UE pour assurer la conformité avec la spécification MulteFire 1.0 afin de garantir un écosystème de périphériques interopérable et global pour une utilisation dans le spectre radio sans licence ou partagé. En supprimant le besoin de spectre sous licence, MulteFire contribuera à réduire les coûts d'entrée et à accélérer le déploiement de réseaux sans fil privés, sécurisés et à haut débit.

La technologie de MulteFire ouvre une toute nouvelle gamme de cas d'utilisation dans le monde du sans fil privé qui s'ajoutent aux scénarios de déploiement existants dans les industries à forte intensité d'actifs. Les nouvelles opportunités comprennent des situations de déploiement rapide telles que les hôpitaux de campagne et les interventions d'urgence, ainsi que des systèmes temporaires pour les événements éphémères, les tournées, ou les programmes culturels et sportifs. En outre, MulteFire peut également être utilisé pour compléter le déploiement du sans fil privé existant dans le spectre sous licence, pour ajouter par exemple de la capacité en exploitant la large bande passante disponible dans la bande de spectre 5 GHz sans licence.

« Le Programme de certification MulteFire 1.0 constitue une étape importante pour l'Alliance et il représente les efforts diligents déployés par notre Groupe de travail sur la certification pour apporter ce programme à l'industrie », a déclaré Mazen Chmaytelli, président de la MFA. « Nous sommes également ravis de faire savoir que nous avons déjà certifié conformes les premières solutions radio et appareils MulteFire de Nokia. »

« En activant la connectivité sans fil privée dans un spectre sans licence ou partagé, nous permettons à encore davantage d'entreprises de déployer leurs propres réseaux LTE et 5G privés », a confié pour sa part Stephan Litjens, directeur général de Nokia Digital Automation Cloud et président du conseil d'administration de la MFA. « En tant que membre fondateur de la MFA, nous sommes fermement à l'avant-garde de cette initiative - tout d'abord avec la certification de notre propre offre MulteFire CPE - et aussi avec l'accélération d'un écosystème d'appareils au profit de la transformation numérique de l'entreprise. »

En raison du chevauchement des adhésions avec le 3GPP, la MFA soutient également les efforts de fonctionnement autonome de la 5G NR dans le spectre sans licence. Un récent livre blanc publié par ABI Research a quantifié la taille totale du marché potentiel des équipements de réseau privé (pour la fabrication industrielle, l'industrie portuaire, la logistique, l'extraction minière et l'énergie) du LTE et de la 5G à 32,37 milliards USD d'ici 2030. ABI déclare également que d'ici 2030, plus de la moitié des réseaux privés des secteurs verticaux utilisant le LTE ou la 5G seront déployés dans le cadre d'un spectre sans licence, partagé ou dédié.

DEKRA est nommé comme laboratoire de test autorisé pour MulteFire 1.0

DEKRA, un membre de la MFA et un leader dans la certification de produits, a effectué les tests de certification pour MulteFire 1.0, et DEKRA Malaga a été nommé laboratoire de test autorisé pour le Programme de certification MulteFire 1.0. DEKRA a déjà été nommé le premier laboratoire de test autorisé pour le Programme de certification MulteFire 1,9 GHz sXGP lancé au Japon fin 2019.

« Chez DEKRA, nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec la MFA en ajoutant les tests MulteFire 1.0 à notre offre de services. Nous sommes également ravis de contribuer au succès de l'écosystème MulteFire », a déclaré Andrés Moreno, directeur général de DEKRA Testing and Certification en Espagne.

Le programme de certification de la MFA est disponible pour tous les membres de la MFA. Une fois obtenue la certification de leurs appareils, les entreprises recevront le logo et la marque de certification « MulteFire Certified » à des fins de promotion de produits et de marketing. La MFA accueille les membres de toutes les entreprises qui s'intéressent aux réseaux sans fil privés. Pour rejoindre la MFA et pour plus de détails sur les niveaux d'adhésion, visitez www.multefire.org/join.

Pour plus d'informations sur le Programme de certification de la MFA, rendez-vous sur www.multefire.org/certification-program/.

