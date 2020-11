En collaboration avec les services de santé publique de l'Alberta et le syndicat UFCW Local 401, Olymel va procéder au dépistage de tous les employés de son usine de Red Deer





RED DEER, AB, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Devant la recrudescence communautaire des cas de Covid-19 en Alberta, la direction d'Olymel, en collaboration avec Alberta Health Services et conjointement avec les représentants du syndicat UFCW Local 401, et par mesure de précaution, annonce qu'un dépistage massif de l'ensemble de ses 1 850 employés a été entrepris ce matin à son usine d'abattage et de découpe de porcs de Red Deer, en Alberta. Cette campagne de dépistage vise à protéger la santé des employés de l'usine et à identifier notamment les personnes qui ne présentant pas de symptômes, pourraient être porteuses du virus.

Olymel travaille en étroite collaboration avec les responsables d'Alberta Health Services, ainsi qu'avec ceux de l'Occupational Health & Safety dans l'organisation de ce dépistage massif. L'ensemble des partenaires présents dans l'usine, notamment, les représentants du syndicat UFCW Local 401 et ceux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, participent également à cet effort préventif afin de réduire et de contrôler la propagation du coronavirus. L'usine d'abattage et de découpe de porcs de Red Deer a été jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie et compte 10 cas actifs confirmés de Covid-19 à ce jour.

Olymel invite l'ensemble des employés de son usine de Red Deer à rester vigilants dans une période de circulation communautaire du coronavirus. L'entreprise demande à ses employés de suivre rigoureusement en tout temps les nombreuses mesures sanitaires en application depuis le début de la pandémie à l'usine de Red Deer dont notamment, déclarer leurs symptômes, désinfecter leurs mains, porter le masque et le bouclier facial, respecter la distanciation sociale et observer les mesures de protection recommandées par les autorités sanitaires dans la pratique du co-voiturage.

