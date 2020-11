Fin de la grève à la Librairie Raffin de la Plaza Saint-Hubert - Les libraires de Raffin acceptent la recommandation faite par le conciliateur





MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est dans une proportion de 100% que les membres du Syndicat des employé-es de la Librairie Raffin Plaza St-Hubert-CSN ont accepté, jeudi, la recommandation faite par le conciliateur. «?Nous avons enregistré des gains pour enfin nous éloigner du salaire minimum et pour obtenir reconnaissance de l'expertise et de la formation des libraires. De plus, nous avons réussi à avoir une meilleure répartition des heures pour les employé-es à temps partiel, ce qui devrait stabiliser la main-d'oeuvre au bénéfice de tous?», se réjouit Frédérique Saint-Julien Desrochers, porte-parole du syndicat.

Le retour au travail s'effectuera ce vendredi 20 novembre, à temps pour la période des Fêtes. «?Nous sommes heureux de retourner en succursale pour suggérer des lectures à nos clients, à l'approche des vacances de Noël, une période très achalandée chez les libraires indépendants. Durant les semaines de conflit, c'est ce lien privilégié avec notre clientèle qui nous a le plus manqué.?», ajoute Frédérique Saint-Julien Desrochers.

Heureusement, les lecteurs ont su témoigner leur appui aux libraires en grève. Plusieurs autrices et auteurs de même que des maisons d'édition ont aussi pris position en faveur des employé-es. «?Nous avons également constaté un appui d'autres syndicats de la CSN et même de l'extérieur du mouvement. Nous en profitons pour les remercier chaleureusement. Lorsque les luttes sont ardues, la solidarité est d'autant plus importante?», souligne Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

«?La grève est l'ultime recours pour permettre des avancées. Je tiens à saluer le courage, la combativité et la solidarité exemplaire des libraires de Raffin qui ont su parler d'une seule voix et ont su garder le cap pendant ce conflit. Leur détermination a fait la différence.?» salue, de son côté, David Bergeron-Cyr, président de la Fédération du Commerce (FC-CSN).

La recommandation faite par le conciliateur prévoit un contrat de travail de trois ans, qui se termine en mai 2022.

À propos

Le Syndicat des employé-es de la Librairie Raffin Plaza St-Hubert-CSN est membre de la Fédération du commerce (FC-CSN) qui compte près de 30?000 membres, regroupés au sein de 330 syndicats.

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

