Brunswick Exploration augmente les placements privés annoncés





MONTRÉAL, 19 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration inc. («Brunswick» ou la «société») (TSX-V: BRW) a le plaisir d'annoncer qu'en raison d'une demande accrue, la taille des placements privés sans courtier annoncés le 17 novembre 2020 (les "placements privés") a été augmentée de 7 000 000 d'actions accréditives de la société (les "actions accréditives ») à 9 000 000 d'actions accréditives. Par conséquent, les placements privés sont actuellement composés de (i) 5 000 000 d'unités de la société (les "unités") au prix de 0,22 $ par unité, pour un produit brut maximal de 1 100 000 $ et (ii) 9 000 000 d'actions accréditives, au prix de 0,22 $ par action accréditive, pour un produit brut d'au plus 1 980 000 $.



La société prévoit compléter les placements privés vers le 18 décembre 2020 ou à toute autre date qu'elle déterminera. Les placements privés sont conditionnels à l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les titres à émettre dans le cadre des placements privés feront l'objet d'une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture des placements privés, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Brunswick

Brunswick est une société d'exploration minière basée à Montréal et inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. Elle a mis ses actifs africains en vente et se concentre désormais sur l'exploration et le développement de propriétés aurifères et de métaux de base dans l'Est du Canada. À court terme, elle se concentrera sur l'exploration des métaux de base dans la région de Chibougamau au Québec et dans le camp de Bathurst au nord du Nouveau-Brunswick.

Pour de plus amples renseignements relatifs au présent communiqué, veuillez communiquer avec



M. Killian Charles, Président (kcharles@brwexplo.ca).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent notamment : le fait que les dépenses en immobilisations et les coûts d'exploitation soient très différents des estimations; la nature préliminaire des résultats d'essais métallurgiques; les délais ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir; les changements des marchés des capitaux propres; l'inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; et les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR au : www.sedar.com . Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les événements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 15:25 et diffusé par :