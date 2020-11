Prix performance Québec 2020 - Douze organisations québécoises reconnues pour leur gestion efficace et leur performance remarquable





QUÉBEC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Douze organisations québécoises s'étant démarquées par la qualité de leur gestion ainsi que par leur performance globale ont été honorées et ont reçu une reconnaissance à l'occasion des Prix performance Québec (PPQ) en marge du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (MPA), qui se tenait aujourd'hui en mode virtuel.

Les organisations lauréates[1] sont :

Trophée Prix performance Québec · Hydro-Québec Distribution Mention · Rotoplast · Aligo Innovation · Komutel Grande Mention · STI Maintenance · La Financière agricole du Québec Distinction régionale · Groupe Technosub · Locweld · Spypoint · Manufacture Adria · Vergers Leahy · Dimonoff

Les PPQ reconnaissent les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête de l'excellence. Toutes ces organisations ont en commun l'application des principes de la gestion de la qualité et la mise en oeuvre des meilleures pratiques d'affaires. Les PPQ sont attribués à partir d'un modèle d'évaluation de classe mondiale.

Citations :

«?Les organisations faisant preuve d'initiative et visant l'amélioration continue sont celles qui réussissent le mieux à traverser les crises comme celle liée à la pandémie de la COVID-19. En adoptant un mode de gestion s'appuyant sur la recherche quotidienne d'efficacité et de progrès ainsi que sur les forces de tous les acteurs internes, elles sont mieux outillées pour assurer leur réussite. Je félicite tous les récipiendaires pour leur vision et leur audace, qui leur ont permis de mener à terme des projets prometteurs pour notre économie.?»

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

«?La prospérité du Québec passe assurément par le développement économique et par le succès des entreprises et des organismes de toutes les régions. Cette haute distinction, c'est la reconnaissance des meilleures pratiques d'affaires, du leadership et de la détermination des organisations, qui sont essentiels à l'essor d'un Québec moderne et innovant. Félicitations aux organisations lauréates! Vous contribuez au rayonnement du Québec sur les marchés tant nationaux qu'internationaux. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

«?Aujourd'hui, nous rendons hommage aux organisations qui se démarquent et qui s'investissent jour après jour dans l'amélioration continue de leur performance. Dans l'ensemble des régions, des modèles d'excellence émergent, au plus grand bénéfice de l'économie de tout le Québec. Félicitations à tous les lauréats!?»

Roch L. Dubé, président du conseil d'administration du Mouvement québécois de la qualité

Faits saillants :

Les PPQ constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance globale.

Le Mouvement québécois de la qualité est un vaste réseau d'entreprises et de ressources partageant le même défi : accroître la compétitivité et la productivité des organisations du Québec. Organisme sans but lucratif, son rôle premier est d'aider les organisations à explorer, à implanter et à partager les meilleures pratiques de gestion.

Chaque année depuis 1993, le Salon MPA permet à plus de 3?000 chefs d'entreprise et intervenants économiques du Québec de s'inspirer des meilleures pratiques d'affaires.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation accorde une somme totale de 1,5 million de dollars sur quatre ans au Mouvement québécois de la qualité pour l'appuyer dans l'organisation entourant le Salon MPA et les PPQ.

L'appel de candidatures pour les PPQ 2021 est déjà en cours. Les organisations intéressées doivent visionner la séance d'information visant à les outiller dans la préparation de leur dossier de candidature. Les participants ont jusqu'au 11 février 2021 pour remplir le formulaire de mise en candidature et jusqu'au 11 mars 2021 pour déposer leur dossier de candidature.

Une douzaine de PME manufacturières ou de services auront l'occasion d'être accompagnées dans la rédaction de leur dossier de candidature pour l'édition 2021 des PPQ. D'une durée déterminée, le projet consiste à offrir gratuitement aux PME candidates une aide professionnelle spécialisée dans le référentiel des PPQ.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

1. Les prix décernés et la description des organisations lauréates sont présentés en annexe.





ANNEXE

Organisations lauréates des PPQ 2020

TROPHÉE PRIX PERFORMANCE QUÉBEC

Catégorie : Organisme public

Hydro-Québec Distribution

Région : Montréal

Ville : Montréal

Approvisionnant 4,3 millions de clients en électricité, Hydro-Québec Distribution s'impose comme acteur majeur dans le secteur énergétique et s'appuie sur le savoir-faire de ses quelque 5?000 employés pour exploiter et développer le réseau d'Hydro-Québec et assurer un service fiable à la population. Établie à Montréal, Hydro-Québec Distribution, la plus grande division d'Hydro-Québec, s'investit de façon soutenue dans sa quête d'excellence : en 2018, elle avait en effet obtenu une Grande mention. Ses efforts d'amélioration portent tous leurs fruits cette année.

GRANDE MENTION

Catégorie : PME de services indépendante

STI Maintenance

Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ville : Saguenay

Des pâtes et papiers au monde universitaire, des fabricants industriels au monde des transports, STI Maintenance aide des organisations de tous les secteurs à gérer la fiabilité et la maintenance de leurs actifs. Cette PME de Saguenay peut compter sur une équipe d'une centaine de personnes engagées à aider les organisations à mieux contrôler leur budget, à planifier leurs ressources et à rendre plus fiable l'ensemble de leurs actifs. Signe de persévérance soutenue dans sa recherche constante de l'excellence, STI Maintenance est de nouveau récompensée puisqu'elle avait déjà obtenu une Grande mention en 2017.

GRANDE MENTION

Catégorie : Organisme public

La Financière agricole du Québec

Région : Chaudière-Appalaches

Ville : Lévis

Grâce à ses 578 employés dynamiques présents dans toutes les régions du Québec, La Financière agricole du Québec (FADQ) protège les revenus des entreprises agricoles québécoises et facilite leurs investissements. Cette société d'État administrative, située à Lévis et placée sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, la croissance du secteur agricole et agroalimentaire.

MENTION

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Rotoplast

Région : Montérégie

Ville : East Farnham

Grâce à ses méthodes perfectionnées et à sa grande flexibilité, Rotoplast répond aux besoins variés des entreprises en leur offrant des pièces de plastique sur mesure fabriquées par moulage rotatif. Fondée en 1994, cette PME manufacturière d'East Farnham compte dans ses rangs une équipe dynamique d'une quarantaine d'employés. Sa vision? Être le leader québécois en sous-traitance industrielle pour les pièces en plastique rotomoulées.

MENTION

Catégorie : PME de services indépendante

Aligo Innovation

Région : Montréal

Ville : Montréal

La grande mission d'Aligo Innovation est d'ériger des ponts entre la recherche et le marché par des transferts de technologies innovantes issues de 10 universités québécoises. Cette entreprise de Montréal d'une quinzaine de personnes agit comme un moteur de développement économique. Elle crée ce que l'on appelle des entreprises dérivées et elle améliore la compétitivité d'entreprises existantes.

MENTION

Catégorie : PME de services indépendante

Komutel

Région : Chaudière-Appalaches

Ville : Saint-Georges

Depuis 2001, Komutel conçoit des logiciels spécialisés pour le secteur de la sécurité publique. Avec des bureaux à Montréal, à Toronto et à Tunis, plus de 45 employés et une clientèle répartie sur le territoire nord-américain, cette PME de la Beauce s'impose dans un marché dominé par de grandes multinationales. Pour tirer son épingle du jeu, Komutel mise sur l'innovation constante ainsi que sur le recrutement et la rétention d'employés qui partagent sa vision et ses valeurs.

DISTINCTION RÉGIONALE

Catégorie : PME de services indépendante

Groupe Technosub

Région : Abitibi-Témiscamingue

Ville : Rouyn-Noranda

Avec ses neuf succursales au Canada et ses 60?000 pieds carrés de superficie, Technosub est la plus grande usine-entrepôt de pompes au pays. Fondée en 1983 et comptant près de 180 employés, dont 125 au siège social de Rouyn-Noranda, cette entreprise manufacturière est devenue une référence au Canada. Elle a notamment développé une expertise reconnue dans l'industrie minière, tout en répondant aux besoins en construction, en environnement, en foresterie et en infrastructures industrielles et municipales.

DISTINCTION RÉGIONALE

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Locweld

Région : Montérégie

Ville : Candiac

S'engageant à offrir à sa clientèle un service personnalisé et des produits de qualité supérieure respectant les plus hautes normes de qualité, Locweld peut compter sur ses quelque 150 employés pour concevoir et fabriquer des pylônes à treillis, des pylônes tubulaires, des postes de répartition et des structures de ponts tout en offrant la fabrication sur mesure. Établie à Candiac, près de Montréal, Locweld s'est donné pour mission première de surpasser les attentes les plus élevées de sa clientèle, grâce à une intégration verticale performante et à une équipe de professionnels expérimentés.

DISTINCTION RÉGIONALE

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Spypoint

Région : Centre-du-Québec

Ville : Victoriaville

Spécialiste en conception, en distribution et en fabrication de caméras de chasse, Spypoint a pour ambition de se distinguer comme le leader mondial des objets connectés pour les chasseurs. Établi à Victoriaville, ce fabricant peut compter sur le dynamisme de ses quelque 200 employés pour offrir aux chasseurs tous les avantages de l'intelligence artificielle.

DISTINCTION RÉGIONALE

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Manufacture Adria

Région : Abitibi-Témiscamingue

Ville : Rouyn-Noranda

Depuis un quart de siècle, Manufacture Adria s'impose dans la conception et la fabrication de produits électriques destinés aux secteurs industriel et minier. Que ce soit en génie, en conception, en design ou en production, cette entreprise de plus de 70 personnes établie à Rouyn-Noranda peut compter sur son savoir-faire et sur ses efforts en recherche-développement afin de produire des systèmes électriques robustes, fiables et sûrs.

DISTINCTION RÉGIONALE

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Vergers Leahy

Région : Montérégie

Ville : Franklin

L'histoire de cette entreprise familiale de Franklin, en Montérégie, remonte au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, Vergers Leahy compte plus de 300 employés travaillant dans la transformation de la pomme : compotes sucrées, non sucrées et biologiques, le tout dans quatre formats différents. Reconnue pour sa polyvalence et sa fiabilité, Vergers Leahy possède plus de 20 ans d'expérience en production sous marque privée, tout en produisant pour sa marque Applesnax et en se diversifiant dans l'utilisation d'autres fruits et la production de garnitures pour tartes.

DISTINCTION RÉGIONALE

Catégorie : PME manufacturière indépendante

Dimonoff

Région : Capitale-Nationale

Ville : Québec

Mobilité urbaine, éclairage public, sécurité... les solutions urbaines proposées par Dimonoff, une entreprise d'une cinquantaine d'employés établie à Québec, contribuent à la qualité de vie dans les communautés partout dans le monde. Dimonoff est le fruit de plus de 14 ans d'investissements en recherche-développement visant à créer le système de gestion de villes intelligentes le plus évolué sur le marché international.

