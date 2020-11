Velodyne Lidar annonce un accord de vente pluriannuel avec Local Motors





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR) a annoncé aujourd'hui un accord de vente pluriannuel avec Local Motors, un fabricant leader de véhicules numériques qui développe des solutions de mobilité durable pour autonomiser les communautés à travers le monde. Local Motors utilise les capteurs lidar de Velodyne pour permettre un fonctionnement sûr et fiable d'Olli, la navette électrique autonome imprimée en 3D de la société.

Local Motors a inclus de nombreux capteurs Pucktm de Velodyne dans sa navette Olli qui fournit des services de mobilité dans des quartiers, des campus et des centres-villes. L'accord de vente permet également à Local Motors de se positionner pour intégrer des capteurs supplémentaires de Velodyne, dont le Velarray H800, dans les conceptions d'Olli afin que la société puisse continuer à optimiser le système de perception du véhicule autonome.

Le capteur Puck à vision panoramique à 360 degrés peut éliminer les angles morts pendant qu'Olli navigue dans des conditions de conduite variées. La durabilité éprouvée du capteur sur les routes ainsi que sa plage de détection permettant une navigation plus sûre ont également été des facteurs de décision importants pour Local Motors.

Le facteur de forme épuré et compact du Puck a permis à Local Motors d'intégrer facilement le capteur dans le véhicule Olli au design élégant, y compris derrière le verre de qualité automobile AGC Wideyetm utilisé dans Olli. Une opération de production de masse hautement automatisée permet à Velodyne de fournir des capteurs Puck rentables à la micro-usine de Local Motors.

Olli est déployée dans diverses universités, ainsi que dans des parcs d'activités et des communautés locales à travers les États-Unis, ainsi qu'en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Agissant comme un connecteur dans les réseaux de transport multimodaux, Olli complète les écosystèmes de mobilité existants en fournissant une solution du premier kilomètre et du dernier kilomètre qui comble les lacunes et les inefficacités en matière de transport.

Les déploiements d'Olli 2.0, la dernière version lancée par Local Motors, incluent le programme Test & Learn de la Jacksonville Transportation Authority (Floride). Le déploiement d'Olli 2.0 auprès de la JTA, le premier aux États-Unis, a été rendu possible grâce à un partenariat récent avec Beep, un fournisseur de services de mobilité en tant que service basé en Floride. Local Motors et Beep prévoient de déployer des centaines de véhicules autonomes au cours des années à venir.

« Nous avons sélectionné les capteurs de Velodyne après un processus d'évaluation rigoureux, au cours duquel la société s'est clairement démarquée comme le bon partenaire stratégique pour répondre à nos besoins à long terme en termes de lidar », a déclaré Vikrant Aggarwal, président de Local Motors. « Le leadership technologique de Velodyne nous donne la certitude que nous disposerons toujours de la dernière technologie lidar pour garantir la sécurité de nos véhicules. Nous sommes impatients de faire évoluer ensemble nos offres de produits pour répondre à davantage de cas d'utilisation dans l'espace de la mobilité autonome. »

« Avec Olli, Local Motors permet aux communautés de redéfinir les transports locaux et de créer des opportunités pour les personnes à mobilité réduite », a confié pour sa part Laura Wrisley, vice-présidente des ventes nord-américaines de Velodyne Lidar. « Nos capteurs fournissent des données indispensables aux fonctions de sécurité critiques d'Olli. Local Motors est un client précieux qui sait faire preuve d'ouverture et avec lequel il est facile de collaborer pour répondre à ses besoins en matière de lidar. Les retours d'information de Local Motors sur le développement de nos produits et sur nos prototypes ont été très utiles pour façonner notre portefeuille de capteurs et accroître la sécurité de la conduite autonome. »

Les capteurs Puck de Velodyne fournissent des données informatiques de perception enrichies, qui permettent aux solutions autonomes d'élaborer rapidement et facilement des modèles 3D hautement précis pour la navigation. Le Puck délivre des images à 360° haute résolution permettant de mesurer et d'analyser avec précision l'environnement. La fiabilité, l'efficience énergétique et la polyvalence du capteur Puck en font une solution idéale pour les applications de mobilité et d'autres applications exigeantes.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ : VLDR) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type « pure play », et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d'une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d'une dynamique d'innovation continue, Velodyne cherche à transformer l'existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « croire », « chercher à », « devoir », « futur », « proposer », l'emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d'affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l'acceptation finale de ces produits par le marché ; l'impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; les incertitudes liées aux estimations par Velodyne de la taille des marchés pour ses produits ; le taux et le degré d'acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d'autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; la capacité de Velodyne à identifier et intégrer des acquisitions ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, ou la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques générales et les conditions du marché ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

