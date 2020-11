Guidewire félicite les lauréats du prix Innovation 2020 ? ConTe.it, IAG, Wawanesa, et WSIB





Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), la plateforme sur laquelle les assureurs en dommages comptent pour s'engager, innover et se développer efficacement, félicite les lauréats du prix Innovation 2020 : ConTe.it, Insurance Australia Group (IAG), la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa (Wawanesa) avec Capgemini, et la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). Déjà à sa quatorzième édition, le prix de cette année rend hommage aux clients de Guidewire qui s'adaptent d'une manière novatrice aux changements rapides du marché et à l'évolution des besoins de leur clientèle. Les gagnants ont été annoncés lors de Connections Reimagined, la conférence annuelle des clients de Guidewire qui a été repensée afin d'avoir lieu virtuellement.

Les lauréats 2020 sont les suivants :

ConTe.it pour avoir fait appel à Guidewire Digital afin de lancer un canal pour les agents indépendants en moins de six mois.

ConTe.it a cherché à devenir une entreprise axée sur les données, offrant assistance, commodité et protection à ses clients, tout en menant ses activités de manière plus numérique. Parallèlement, l'entreprise cherchait également des canaux de distribution supplémentaires pour l'aider à réaliser ses objectifs de croissance.

ConTe.it a débuté son aventure avec Guidewire en février 2016, lorsqu'elle a commencé à mettre en oeuvre les solutions PolicyCenter et BillingCenter de Guidewire. Peu de temps après, l'entreprise a choisi Guidewire Digital comme étant la meilleure solution pour une plateforme dédiée aux intermédiaires (agents indépendants) puisqu'elle offrait les capacités dont l'entreprise avait besoin. En moins de six mois, ConTe.it a pu lancer un produit adapté aux besoins de ses intermédiaires grâce à une exécution de projet de haute qualité. Pour garantir une progression rapide du projet, l'équipe a été divisée en sous-équipes, dirigées par des experts, chaque sous-équipe travaillant sur l'un des cinq piliers du projet : gestion des ventes, positionnement de la marque et du produit, expérience utilisateur dans l'application de vente, gestion des réclamations, et risque et analyse.

Le projet a permis à ConTe.it de pénétrer un nouveau canal de distribution, de diversifier son offre de produits et d'approcher des segments de clientèle plus larges.

ConTe.it utilise PolicyCenter et BillingCenter pour sa production depuis 2018, et Guidewire Digital pour sa production depuis 2019.

Pour plus d'informations sur ConTe.it, consultez www.conte.it.

IAG, le plus grand assureur en dommages d'Australie, utilise l'AI et l'innovation fournie par ClaimCenter pour réimaginer l'expérience en matière de réclamations automobiles et aider les clients après un accident de voiture.

IAG utilise la technologie afin de réduire l'impact émotionnel causé par un accident de voiture en offrant aux clients une plus grande certitude pendant leur expérience de réclamation. IAG a mis en place Guidewire ClaimCenter pour aider à améliorer l'expérience des clients et de l'équipe chargée du traitement des réclamations. En outre, l'entreprise a lancé un modèle d'apprentissage machine conçu pour identifier un véhicule potentiel de perte totale dès le premier avis de dommage et pour aider à définir et à gérer les attentes des clients dès le départ.

Avec ClaimCenter et le modèle d'apprentissage machine, IAG a amélioré les délais de traitement des réclamations pour donner à ses clients des résultats plus rapides, des coûts de réclamations réduits et une meilleure défense des intérêts des clients, afin d'améliorer la rétention et de soutenir une croissance durable. La technologie a été déployée au sein des marques d'IAG, notamment NRMA Insurance, SGIC et SGIO.

IAG utilise ClaimCenter dans sa production depuis 2012.

Pour plus d'informations sur IAG, consultez www.iag.com.au.

Wawanesa, pour son initiative de renouvellement des systèmes stratégiques, une stratégie numérique à l'échelle de l'entreprise qui comprend de multiples implémentations de Guidewire et qui améliore les ventes, la distribution et l'expérience globale d'assurance pour les clients et les courtiers.

Wawanesa a entamé son aventure avec Guidewire en s'associant à Capgemini et à d'autres partenaires locaux. Elle a investi dans la technologie numérique afin d'acquérir la capacité de lancer de nouveaux produits et de nouveaux services dans toutes ses régions, d'obtenir une évaluation en temps réel et d'avoir accès au marché plus rapidement qu'auparavant. L'organisation avait également besoin d'un processus décisionnel fondé sur les données et de mieux adapter les produits offerts à ses clients. L'objectif de Wawanesa était de transformer la façon dont ses courtiers et ses clients interagissaient avec l'entreprise, en se concentrant sur l'expérience des clients et des courtiers partenaires.

Après avoir mis en place la plateforme Guidewire, Wawanesa peut maintenant :

? Être plus réactive aux changements du marché, avec un taux de changement de 60-80 dans l'ensemble de l'entreprise en un an, ce qui représente une amélioration notable par rapport au taux de changement préceédent de 12-15;

? Réduire considérablement l'utilisation du papier et des envois postaux; et

? Améliorer l'efficacité opérationnelle, ce qui permet d'accroître les niveaux de service aux assurés et aux courtiers.

Pour plus d'informations sur Wawanesa, consultez www.wawanesa.com.

La CSPAAT, pour avoir amélioré l'expérience des personnes souffrant d'une perte auditive liée aux bruits sur le lieu de travail, des adjudicateurs et des prestataires de soins de santé en réduisant le temps nécessaire pour prendre des décisions relatives à ces types de demandes.

La CSPAAT est toujours à la recherche de moyens pour aider à moderniser ses services et faciliter le travail des gens. Les réclamations pour perte auditive due au bruit présentent des défis uniques, car de nombreuses personnes concernées par ces réclamations sont souvent déjà à la retraite ou ne travaillent plus à l'endroit où elles ont subi la blessure. Le règlement de ces réclamations peut prendre des mois en raison d'informations manquantes.

Grâce à Guidewire ClaimCenter, DataHub et InfoCenter, la CSPAAT a pu offrir une option en ligne facile à utiliser pour présenter des réclamations pour perte auditive liée au bruit sur les lieux de travail. Ainsi, la CSPAAT peut rassembler toutes les informations nécessaires dans un seul formulaire, ce qui simplifie le processus. Le formulaire en ligne sera disponible plus tard dans l'année.

L'utilisation de Guidewire a également aidé l'organisation à accroître son efficacité opérationnelle et à améliorer l'expérience globale de ses clients. Avec l'intégration de Guidewire, les fondements que la CSPAAT est en train de mettre en place s'étendront à d'autres types de réclamations et permettront la croissance de futures capacités numériques.

La CSPAAT utilise BillingCenter et PolicyCenter pour sa production depuis 2014, ClaimCenter pour sa production depuis 2015, et DataHub et InfoCenter pour sa production depuis 2016.

Pour plus d'informations sur la CSPAAT, consultez www.wsib.ca.

« Félicitations à nos lauréats du prix Innovation de Guidewire », a déclaré Brian Desmond, directeur du marketing de Guidewire Software. « Les candidatures étaient extrêmement impressionnantes, ce qui a rendu difficile la sélection des gagnants par le jury. Nous sommes inspirés par les façons innovantes dont nos clients utilisent Guidewire pour rendre leurs services d'assurance plus pratiques pour leurs assurés et leurs agents, lancer rapidement de nouveaux produits et améliorer en permanence l'efficacité opérationnelle. »

Les prix Innovation ont été décernés lors de Connections Reimagined, la conférence annuelle des clients de Guidewire. Guidewire a tenu sa 16e conférence annuelle des utilisateurs de manière virtuelle, et Connections Reimagined a fourni un forum à plus de 4 000 participants ? clients, partenaires et employés de Guidewire ? pour se réunir afin d'apprendre, de collaborer et de réseauter. Le programme de la conférence, à la fois instructif et inspirant, comprenait un discours de Mike Rosenbaum, PDG de Guidewire, sur la vision et la feuille de route de Guidewire, une visite de Banff, la dernière version de la plateforme de Guidewire. Ont aussi un lieu un discours très intéressant du conférencier invité Steven Van Belleghem sur les tendances qui façonneront l'industrie de demain, une vitrine de l'innovation mettant en vedette les partenaires PartnerConnect de Guidewire, et de nombreuses occasions pour les assureurs d'entendre les histoires de transformation numérique de leurs pairs. La prochaine édition de Connections Reimagined aura lieu le 9 mars 2021.

À propos de Guidewire Software

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs en dommages font confiance pour s'engager, innover et se développer efficacement. Nous combinons les technologies numériques, de base, d'analyse et d'intelligence artificielle pour que notre plateforme soit accessible en tant que service infonuagique. Plus de 400 assureurs, des nouvelles entreprises aux entreprises les plus importantes et les plus complexes du monde, utilisent Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons continuellement pour contribuer à leur succès. Nous sommes fiers de notre bilan de mise en oeuvre inégalé, avec plus de 1 000 projets réussis, soutenus par la plus grande équipe de recherche et développement et le meilleur écosystème de partenaires du secteur. Notre marché fournit des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter www.guidewire.com et nous suivre dans Twitter : @Guidewire_PandC.

REMARQUE : Pour des informations sur les marques de commerce de Guidewire, veuillez consulter https://www.guidewire.com/legal-notices.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 novembre 2020 à 14:45 et diffusé par :